Agenda economique du mardi 22 janvier

** HEURE DE PARIS (GMT+1) ** DAVOS : - Forum économique mondial https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting/programme (jusqu'à vendredi) PARIS : - 08h30 Rendez-vous de Bercy https://www.economie.gouv.fr/rendez-vous-de-bercy-2019 TOKYO : - Réunion de politique monétaire de la Banque du Japon (1ère journée) LONDRES : - 10h30 Demandeurs d'emploi, taux de chômage, salaires / décembre - 10h30 Situation budgétaire / décembre FRANCFORT : - 11h00 Indice ZEW du sentiment des investisseurs / janvier WASHINGTON : - 16h00 Reventes de logements / décembre SOCIÉTÉS : PARIS : - 07h30 Rémy Cointreau / CA du T3 - Carrefour / CA du T4 (après Bourse) - Getlink / CA et trafic annuels - Sodexo / AG - 17h00 Air France-KLM / audition d'Anne-Marie Couderc, présidente non exécutive du groupe Air France-KLM et du conseil d'administration d'Air France, et de Benjamin Smith, directeur général d'Air France-KLM, en commission à l'Assemblée nationale ZURICH : - UBS / résultats du T4 NEW YORK : - Johnson & Johnson / résultats du T4 (avant Bourse) - IBM / résultats du T4 (après Bourse) ------------------------------------------------------------------------ Les informations économiques et financières en français LE POINT SUR LES MARCHÉS La BOURSE À PARIS ET EN EUROPE LES VALEURS DU JOUR LE POINT sur les changements de recommandations à Paris

