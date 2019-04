Agenda economique du mardi 23 avril

** HEURE DE PARIS (GMT+2) ** BRUXELLES : - 16h00 Indice Sentix du moral des ménages en zone euro / avril (1ère estimation) WASHINGTON : - 16h00 Ventes de logements neufs / mars SOCIÉTÉS : PARIS : Avant Bourse : - 07h30 Faurecia / CA du T1 - Plastic Omnium / CA du T1 Après Bourse : - Vinci / CA du T1 - Eiffage / CA du T1 - 17h45 Ingenico / CA du T1 - Mercialys / CA du T1 NEW YORK : Avant Bourse : - Coca-Cola / résultats du T1 - Procter & Gamble / résultats du T1 - Verizon / résultats du T1 Après Bourse : - Texas Instruments / résultats du T1 ------------------------------------------------------------------------ Les informations économiques et financières en français LE POINT SUR LES MARCHÉS La BOURSE À PARIS ET EN EUROPE LES VALEURS DU JOUR LE POINT sur les changements de recommandations à Paris

