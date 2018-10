Agenda economique du mardi 23 octobre

** HEURE DE PARIS (GMT+2) ** BERLIN : - 08h00 Prix à la production / septembre BRUXELLES : - 10h00 Confiance du consommateur en zone euro / octobre (1ère estimation) - 11h00 Déficits et dettes publiques en zone euro / T2 STRASBOURG : - 12h00 Audition de Bruno Le Maire au Parlement européen, par les commissions de l'Economie et de la taxation SOCIÉTÉS : PARIS : Avant Bourse : - 07h00 Atos / CA du T3 - 07h00 Sartorius Stedim Biotech / résultats du T3 - 07h30 Renault / CA du T3 Après Bourse : - 17h45 Vinci / CA du T3 - Kering / CA du T3 - Safran / résultats du T3 - Gecina / activité à fin septembre - Tarkett / résultats du T3 - April / CA du T3 Egalement : - Genfit / CA du T3 et trésorerie à fin septembre - Salon Euronaval https://www.euronaval.fr/58/programme (jusqu'à vendredi) AMSTERDAM : - Randstad / résultats du T3 NEW YORK : - Caterpillar / résultats du T3 (avant Bourse) - McDonald's / résultats du T3 (avant Bourse) - Texas Instruments / résultats du T3 (après Bourse) ------------------------------------------------------------------------ Les informations économiques et financières en français LE POINT SUR LES MARCHÉS La BOURSE À PARIS ET EN EUROPE LES VALEURS DU JOUR LE POINT sur les changements de recommandations à Paris

