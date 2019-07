Agenda economique du mardi 30 juillet

30 juillet - ** HEURE DE PARIS (GMT+2) ** PARIS : - 07h30 PIB / T2 (1ère estimation) - 08h45 Dépenses de consommation des ménages en biens / juin - 08h45 Situation budgétaire de l'Etat / juin TOKYO : - Décisions de politique monétaire de la Banque du Japon - Production industrielle / juin BERLIN : - 08h00 Indice GfK du moral des ménages / août - 14h00 Inflation (1re estimation) / juillet BRUXELLES : - 11h00 Indices du climat des affaires et du sentiment économique zone euro / juillet WASHINGTON - Réunion du FOMC de la Réserve fédérale (1re journée) - 14h30 Revenus et dépenses des ménages, indice PCE / juin - 15h00 Indice des prix immobiliers S&P/Case-Shiller / mai - 16h00 Promesses de vente immobilières / juin - 16h00 Indice de confiance du consommateur / juillet SOCIÉTÉS : PARIS: - 07h00 Capgemini / résultats du S1 - Air Liquide / résultats du S1 - 07h30 Legrand / résultats du S1 - 07h30 Rexel / résultats du S1 - 08h00 Engie / résultats du S1 - Wendel / point sur l'activité du T1, publication de l'ANR à fin juin 2019 (après Bourse) - Tikehau Capital / actifs sous gestion au S1 - Solocal / résultats du S1 - L'Oréal / résultats du S1 (après Bourse) FRANCFORT : - Bayer / résultats du T2 - Lufthansa / résultats du T2 LONDRES - BP / résultats du T2 NEW YORK - Mastercard / résultats du T2 (avant-Bourse) - Merck & Co / résultats du T2 (avant Bourse) - Procter & Gamble / résultats du T4 (avant Bourse) - Apple / résultats du T3 (après Bourse) ----------------------------------------------------------------------- Les informations économiques et financières en français LE POINT sur les marchés européens La BOURSE DE PARIS Les VALEURS DU JOUR à Paris LE POINT sur les changements de recommandations à Paris

