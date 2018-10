Agenda economique du mardi 30 octobre

** HEURE DE PARIS (GMT+1) ** PARIS : - 07h30 PIB / T3 (1ère estimation) - 08h45 Dépenses de consommation des ménages en biens / septembre TOKYO : - Réunion de politique monétaire de la Banque du Japon (1ère journée) ROME : - 10h00 PIB / T3 (1ère estimation) BRUXELLES : - 11h00 PIB de la zone euro / T3 (estimation rapide préliminaire) - 11h00 Indices du climat des affaires et du sentiment économique en zone euro / octobre BERLIN : - 10h00 Demandeurs d'emploi, taux de chômage / octobre - 14h00 Inflation / octobre (1ère estimation) WASHINGTON : - 14h00 Indice des prix immobiliers S&P/Case-Shiller / août - 15h00 Indice de confiance du consommateur / octobre SOCIÉTÉS : PARIS : Avant Bourse : - BNP Paribas / résultats du T3 - Suez / résultats du T3 - SMCP / CA du T3 Après Bourse : - L'Oréal / CA du T3 - Eutelsat / CA du T1 2018-19 - Aperam / résultats du T3 - Nexity / CA du T3 - Bénéteau / résultats annuels Egalement : - TF1 / résultats du T3 - DBV Technologies / trésorerie à fin septembre TOKYO : - Honda Motor / résultats du T2 - Sony / résultats du T2 FRANCFORT : - Beiersdorf / résultats du T3 - Lufthansa / résultats du T3 - Volkswagen / résultats du T3 LONDRES : - BP / résultats du T3 MADRID : - BBVA / résultats du T3 MILAN : - Fiat Chrysler Automobiles / résultats du T3 NEW YORK : Avant Bourse : - Coca-Cola / résultats du T3 - General Electric / résultats du T3 - Pfizer / résultats du T3 Après Bourse : - Facebook / résultats du T3 ------------------------------------------------------------------------ Les informations économiques et financières en français LE POINT SUR LES MARCHÉS La BOURSE À PARIS ET EN EUROPE LES VALEURS DU JOUR LE POINT sur les changements de recommandations à Paris

