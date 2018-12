** HEURE DE PARIS (GMT+1) ** Marchés fermés sur Euronext, en Allemagne et au Royaume-Uni WASHINGTON - 15h00 Indice des prix immobiliers S&P/Case-Shiller / octobre (Boxing Day) ------------------------------------------------------------------------ Les informations économiques et financières en français LE POINT SUR LES MARCHÉS La BOURSE À PARIS ET EN EUROPE LES VALEURS DU JOUR LE POINT sur les changements de recommandations à Paris