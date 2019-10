Agenda economique du mercredi 30 octobre

** HEURE DE PARIS (GMT+2) ** PARIS - 07h30 PIB / T3 (1ère estimation) - 08h45 Dépenses de consommation des ménages en biens / septembre TOKYO - Réunion de politique monétaire de la Banque du Japon (1re journée) BERLIN - 09h55 Demandeurs d'emploi, taux de chômage / octobre - 14h00 Inflation (1re estimation) / octobre BRUXELLES - 11h00 Indices du climat des affaires et du sentiment économique en zone euro / octobre OTTAWA - 16h00 Décision de politique monétaire WASHINGTON - 13h15 Enquête ADP sur l'emploi privé / octobre - 13h30 PIB (1re estimation) / T3 - Fin du FOMC de la Réserve fédérale, communiqué de politique monétaire à 19h00, conférence de presse à 19h30 Sociétés : PARIS - Airbus / résultats du T3 - EssilorLuxoticca / CA du T3 - Suez / résultats du T3 (avant Bourse) - Total / résultats du T3 / - Eutelsat / CA du T1 2019-20 - Assystem / CA du T3 FRANCFORT - Deutsche Bank / résultats du T3 - Volkswagen / résultats du T3 ZURICH - Credit Suisse / résultats du T3 NEW YORK - Apple / résultats du T4 (après Bourse) - Facebook / résultats du T3 (après Bourse) ----------------------------------------------------------------------- Les informations économiques et financières en français LE POINT sur les marchés européens La BOURSE DE PARIS Les VALEURS DU JOUR à Paris LE POINT sur les changements de recommandations à Paris

0