Agenda economique du mercredi 7 novembre

** HEURE DE PARIS (GMT+1) ** BERLIN : - 08h00 Production industrielle / septembre BRUXELLES : - 11h00 Ventes au détail en zone euro / septembre WASHINGTON : - Réunion du FOMC de la Réserve fédérale (1ère journée) SOCIÉTÉS : PARIS : Avant Bourse : - Crédit agricole SA / résultats du T3 - Hermès / CA du T3 - Engie / CA du T3 - Veolia / CA du T3 - CGG / résultats du T3, Capital Market Day Après Bourse : - Maisons du Monde / CA du T3 AMSTERDAM : - AholdDelhaize / résultats du T3 - ABN Amro / résultats du T3 FRANCFORT : - Adidas / résultats neuf mois - BMW / résultats du T3 - Munich Re / résultats du T3 LONDRES : - Marks & Spencer / résultats du S1 MILAN : - UniCredit / résultats du T3 NEW YORK : - Twenty First Century Fox / résultats du T1

