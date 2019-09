Agenda economique du vendredi 27 septembre

** HEURE DE PARIS (GMT+2) ** PARIS - 08h45 Dépenses de consommation des ménages en biens / août - 08h45 Indice des prix à la consommation / septembre (estimation provisoire) - Aigle Azur / Date limite pour la liquidation par le tribunal de Commerce PEKIN - Bénéfices dans l'industrie / août BRUXELLES - 11h00 Indices du climat des affaires et du sentiment économique en zone euro / septembre WASHINGTON - 14h30 Revenus et dépenses des ménages, indice des prix PCE / août - 14h30 Commandes de biens durables / août - 16h00 Indice de confiance du consommateur de l'université du Michigan (définitif) / septembre ----------------------------------------------------------------------- Les informations économiques et financières en français LE POINT sur les marchés européens La BOURSE DE PARIS Les VALEURS DU JOUR à Paris LE POINT sur les changements de recommandations à Paris