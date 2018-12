Agenda economique du vendredi 7 décembre

** HEURE DE PARIS (GMT+1) ** PARIS : - 08h45 Indice de la production industrielle / octobre - 08h45 Commerce extérieur / octobre - 08h45 Balance des paiements / octobre - 08h45 Réunion des organisations syndicales et patronales avec les ministres du Travail, des Transports, de la Cohésion des territoires et de la Transition écologique au ministère du Travail TOKYO : - Consommation des ménages / octobre BERLIN : - 08h00 Production industrielle / octobre BRUXELLES : - 11h00 PIB de la zone euro / T3 (révisé) LONDRES : - Revue par Moody's de la note souveraine du Royaume-Uni WASHINGTON : - 14h30 Créations d'emploi, taux de chômage, salaires / novembre - 16h00 Indice de confiance du Michigan / décembre (1ère estimation) - 16h00 Stocks et ventes des grossistes / octobre ------------------------------------------------------------------------ Les informations économiques et financières en français LE POINT SUR LES MARCHÉS La BOURSE À PARIS ET EN EUROPE LES VALEURS DU JOUR LE POINT sur les changements de recommandations à Paris