Agenda prévisionnel du lundi 18 mai au mercredi 20 mai 2020

Lundi 18 mai 2020

: Entretiens téléphoniques avec des responsables politiques de Nouvelle-CalédonieHôtel de Matignon

13h00 : Déjeuner avec le Président de la République

Palais de l'Élysée

16h30 : Entretien avec Mme Frédérique VIDAL, ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation

Hôtel de Matignon

18h00 : Visioconférence avec les membres du Gouvernement sur le Covid-19

Ministère de l'Intérieur

Mardi 19 mai 2020

: Petit-déjeuner de la MajoritéHôtel de Matignon

09h30 : Entretien avec Mme Nicole BELLOUBET, Garde des Sceaux, ministre de la Justice

Hôtel de Matignon

10h30 : Entretien avec Mme Élisabeth BORNE, ministre de la Transition Écologique et Solidaire

Hôtel de Matignon

15h00 : Questions d'actualité au Gouvernement

Assemblée nationale

18h30 : Entretien avec M. Bruno LE MAIRE, ministre de l'Économie et des Finances

Hôtel de Matignon

Mercredi 20 mai 2020

: Entretien avec le Président de la RépubliquePalais de l'Élysée

09h00 : Conseil restreint de Défense et de Sécurité

Palais de l'Élysée

10h00 : Conseil des ministres

Palais de l'Élysée

15h00 : Questions d'actualité au Gouvernement

Sénat

16h30 : Réunion ministérielle avec le Président de la République en présence de Mme Elisabeth BORNE, ministre de la Transition écologique et solidaire, M. Bruno LE MAIRE, ministre de l'Economie et des Finances, Mme Muriel PENICAUD, ministre du Travail, M. Gérald DARMANIN, ministre de l'Action et des Comptes publics, M. Didier GUILLAUME, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Mmes Brune POIRSON et Emmanuelle WARGON, secrétaires d'Etat auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, M. Jean-Baptiste DJEBBARI secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire chargé des Transports, M. Cédric O, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances et du ministre de l'Action et des Comptes publics, chargé du Numérique, Mme Agnès PANNIER-RUNACHER, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Économie et des Finances et M. Olivier DUSSOPT, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics.

Palais de l'Élysée

19h00 : Réunion avec les responsables des partis politiques sur l'avis du Conseil scientifique relatif aux modalités sanitaires du processus électoral à la sortie du confinement

Hôtel de Matignon