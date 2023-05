Un ancien sergent de la police de New York, accusé d'avoir agi en tant qu'agent chinois illégal pour avoir prétendument intimidé un fugitif chinois basé aux États-Unis, a été jugé mercredi et a soutenu qu'il ne savait pas que le gouvernement de ce pays était à l'origine d'une mission de surveillance privée qu'il avait entreprise.

Les procureurs fédéraux de Brooklyn affirment que Michael McMahon a fait pression sur un résident du New Jersey, Xu Jin, pour qu'il retourne en Chine afin de répondre à des accusations de corruption et de détournement de fonds, dans le cadre d'une campagne mondiale de rapatriement menée par les forces de l'ordre chinoises et connue sous le nom d'"opération Fox Hunt".

Cette affaire est la première d'une série d'affaires impliquant des stratagèmes présumés de Fox Hunt à être jugée aux États-Unis, alors que les autorités répriment ce qu'elles appellent la "répression transnationale" exercée sur les dissidents et les fugitifs par des adversaires, dont la Chine.

M. McMahon est jugé aux côtés de Zhu Yong, qui, selon les procureurs, l'a engagé pour ce travail en 2016, et de Zheng Congying, qui est accusé d'avoir affiché une note sur la porte de M. Xu en 2018 : "Si vous êtes prêt à retourner sur le continent et à passer 10 ans en prison, votre femme et vos enfants s'en sortiront".

Les trois hommes ont plaidé non coupable des accusations d'avoir agi en tant qu'agents chinois sans en avoir informé le procureur général des États-Unis, comme l'exige la loi, et de harcèlement entre États.

Liu Pengyu, porte-parole de l'ambassade de Chine à Washington, a déclaré que les personnes jugées ne faisaient pas partie des forces de l'ordre chinoises et a qualifié les accusations de "rumeurs et de calomnies".

"Le rapatriement des fugitifs corrompus et la récupération des revenus illégaux sont des causes justes largement reconnues par la communauté internationale", a déclaré M. Liu dans un communiqué.

Dans son exposé introductif devant le jury fédéral, l'avocat de M. McMahon, Lawrence Lustberg, a déclaré que son client avait été informé qu'il travaillait pour une entreprise de construction chinoise qui tentait de récupérer des actifs, et qu'il avait alerté les services de police locaux de ses activités.

"S'il agit secrètement pour le compte du gouvernement chinois, va-t-il appeler les flics pour le leur dire ? a déclaré M. Lustberg. "Il n'avait aucune idée, aucune ... qu'il travaillait pour la Chine".

Irisa Chen, procureur, a déclaré que M. McMahon avait recherché le nom de la cible sur Internet et avait même rencontré un fonctionnaire chinois dans le cadre de son travail, ce qui donne à penser qu'il avait percé à jour la "vague" histoire de couverture.

"M. McMahon savait que ce n'était pas la véritable raison", a déclaré Mme Chen dans son exposé introductif. "Il a détourné le regard.

Les avocats de Zhu et Zheng, tous deux citoyens chinois et résidents de New York, ont déclaré que leurs clients ne savaient pas non plus qu'ils travaillaient pour le gouvernement chinois.

UN PÈRE ÂGÉ UTILISÉ COMME "APPÂT

Selon une enquête menée par ProPublica en 2021, M. Xu avait dirigé la division du développement municipal de la ville chinoise de Wuhan avant d'être accusé d'avoir perçu des millions de dollars de pots-de-vin.

Dans son exposé introductif, Mme Chen n'a pas cité le nom de M. Xu, se contentant de le désigner comme un ancien fonctionnaire du gouvernement chinois qui s'est installé aux États-Unis en 2010 après être tombé en disgrâce auprès du Parti communiste chinois au pouvoir. Le gouvernement chinois a alors lancé un avis international pour son arrestation, a indiqué M. Chen.

Xu a été identifié par son nom par le premier témoin, sa belle-sœur Liu Yan. Elle a déclaré qu'à deux reprises en 2016, des personnes qu'elle ne connaissait pas sont venues à son domicile de Short Hills, dans le New Jersey, et lui ont dit que Xu devait retourner en Chine.

"J'ai eu très peur", a-t-elle déclaré.

Puis, début 2017, le père âgé de Xu, qui vivait en Chine et ne connaissait pas son adresse aux États-Unis, s'est présenté à l'improviste au domicile de Liu et lui a dit qu'il avait pour "mission" de persuader Xu de retourner en Chine.

Dans son exposé introductif, Mme Chen a déclaré que le père de Mme Xu servait d'"appât".

"Je ne peux pas croire que les forces de l'ordre du gouvernement chinois utilisent un homme âgé pour atteindre leur objectif", a déclaré Mme Liu.