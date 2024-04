Les options sur la roupie indienne négociées en bourse ont été prises d'assaut mercredi après que les courtiers ont demandé à leurs clients de fournir des preuves de l'exposition sous-jacente de leurs contrats dérivés ou de dénouer leurs positions existantes, ont déclaré trois acteurs du marché.

Les courtiers ont pensé qu'une règle de la banque centrale, qui entrera en vigueur le 5 avril, selon laquelle les transactions de produits dérivés sur la roupie négociés en bourse ne peuvent être utilisées qu'à des fins de couverture, signifiait que les courtiers devaient recueillir la preuve d'une telle exposition avant d'autoriser de telles transactions.

Toutefois, comme l'a rapporté Reuters en exclusivité, les courtiers agissaient de leur propre chef et n'avaient pas reçu d'instructions de la banque centrale.

La prime sur les options de vente dollar/rupee hors de la monnaie expirant le 26 avril a grimpé jusqu'à 250 %, bien que le dollar/rupee au comptant ait progressé de 0,04 % à 83,4200.

Normalement, la prime des options de vente devrait diminuer lorsque les prix au comptant augmentent, à moins qu'il n'y ait un changement dans les attentes en matière de volatilité.

En outre, la prime de l'option de vente à 83,25 était plus élevée que celle de l'option de vente à 83,3750. Une option de vente permet à l'acheteur de vendre un dollar ou une roupie au prix d'exercice à la date d'expiration. Un droit de vendre à un prix d'exercice inférieur devrait coûter moins cher.

"La liquidité des options se tarit, les prix à l'achat et à la vente sont plus élevés, ce qui entraîne des anomalies (dans les primes)", a déclaré Sajal Gupta, directeur exécutif et responsable du marché des changes et des matières premières chez Nuvama Institutional.

"La situation est très difficile.

Les options d'achat hors de la monnaie pour l'échéance du 26 avril ont grimpé de 100 % à 300 %.

"C'est une situation sans précédent. Le débouclage forcé des positions conduit à une véritable panique", a déclaré un responsable d'une grande société de courtage, refusant d'être nommé en raison des ordres de la société de ne pas parler aux médias de toute question liée aux produits dérivés sur la roupie.

"Nous avions, d'une certaine manière, anticipé cette situation et, hier encore, nous demandions à nos clients de sortir de leurs positions. (Reportage de Nimesh Vora ; Rédaction de Savio D'Souza)