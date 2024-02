par Noémie Olive

CHILLY-MAZARIN, Essonne, 2 février (Reuters) - Au lendemain des mesures promises par le Premier ministre Gabriel Attal, les agriculteurs qui bloquaient l'autoroute A6 ont levé les barrages à l'appel de la FNSEA et du syndicat des Jeunes agriculteurs (JA).

S'ils s'avouent soulagés de rentrer chez eux, des agriculteurs qui manifestaient au niveau de Chilly-Mazarin (Essonne) ne désarment pas et attendent du "concret".

"On n'est pas satisfaits à 100%. C'est sûr qu'il y a des mesures qui ont été prises, c'est toujours mieux que rien, mais on ne va pas lâcher l'affaire comme ça", témoigne Guillaume Chantereau, 31 ans, céréalier et éleveur de poules pondeuses à Nemours , auprès de Reuters.

"On attendait aussi les écrits, parce qu'on a l'habitude, il y a beaucoup de belles paroles à chaque fois, mais qui ne sont pas respectées, donc il faut faire attention."

"Il va y avoir le Salon de l'agriculture où il y a vraiment tous les politiques qui viennent à chaque fois défiler. Et c'est là aussi qu'on a un gros pouvoir pour communiquer", ajoute-t-il.

Pour Nicolas Galpin, 47 ans, polyculteur à Auvernaux(Essonne), il y a "encore de grosses attentes".

Il veut "être sûr que ce ne soit pas des promesses en l'air et que tout ce qui a été dit depuis trois discours, en fait depuis vendredi dernier dans le Sud, lundi au Palais-Bourbon et ensuite hier (jeudi), que ce soit vraiment appliqué et que ça amène vraiment du concret chez nous."

Nicolas Pussemier, céréalier à Gironville-sur-Essonne (Essonne), l'avoue : "On est vraiment contents de rentrer."

"Je ne me vois pas faire autre chose qu'agriculteur, ça, c'est sûr. Mais on voudrait retrouver du plaisir à faire notre métier, à être sur nos fermes, dans nos champs. Voilà notre rôle premier", confie-t-il.

"Ce n'est pas notre métier d'aller manifester, de bloquer les routes." (Reportage Noémie Olive, rédigé par Zhifan Liu, édité par Sophie Louet)