Agrilend : pour financer l'agriculture du futur

Prêter à une exploitation agricole pour financer une économie de proximité, positive et durable, c'est ce que propose, depuis près d'un an, AgriLend. La première plateforme française de crowldending dédiée à la filière agricole promet en contrepartie de ce prêt amortissable un rendement de 3 à 6 % par an, en fonction du profil de risque, sur des durées qui peuvent s'échelonner d'une à sept années. Avec déjà dix projets financés d'ici la fin de l'année, AgriLend cible les particuliers à la recherche d'une solution d'épargne qui permet d'allier rentabilité et utilité." Les ménages français sont de plus en plus soucieux de l'orientation de leur épargne vers des investissements porteurs de sens et transparents, tout en bénéficiant de rendements attractifs ", explique Lionel Lasry, l'un des trois co-fondateurs de la startup.Lancée en octobre 2017 par trois associés issus de la banque et du conseil, la plateforme apporte à des acteurs du monde agricole – agriculteurs, viticulteurs, arboriculteurs, pisciculteurs… mais aussi sociétés de technologies dédiées à l'agriculture, fermes éducatives, commerces éthiques et coopératives – un financement complémentaire aux banques ou aux capitaux propres. Le montant minimum emprunté est de 20 000 euros.Après une analyse rapide rendue possible par la connaissance sectorielle et les outils technologiques développées (trois jours maximum) et une sélection drastique, AgriLend met en ligne le projet pour une durée de collecte prédéfinie (30 jours en moyenne). La plateforme se rémunère par des frais de dossiers et des commissions liées aux montants collectés et payés par les emprunteurs. Les prêteurs ne supportent en revanche aucun frais.Parmi les dix projets financés, AgriLend a financé une exploitation de maraîchage en agriculture raisonnée située à proximité de Salon de Provence. Cette exploitation a levé 24 000 euros afin d'acheter un outil de pulvérisation permettant d'utiliser de nouveaux produits non chimiques pour protéger les cultures des nouveaux parasites tout en prenant en compte la protection de l'environnement. " Contrairement aux idées reçues, les entrepreneurs de ces filières sont eux-mêmes à la pointe de l'utilisation des nouvelles technologies ", précise Lionel Lasry. 102 prêteurs ont répondu à l'appel pour un ticket moyen de 235 euros.Actuellement, la plateforme propose trois projets variés : une culture raisonnée de lentillons en Champagne, une culture d'huitres en Vendée et une exploitation bio de vignes et d'oliviers en Occitanie. Outre les fonds, ces exploitants trouveront sans doute parmi les prêteurs de nouveaux clients intéressés par des produits sains et de qualité, une diversification de leurs sources de financement et une certaine visibilité. Une coopération gagnant / gagnant.