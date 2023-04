L'artiste et activiste chinois Ai Weiwei a dévoilé mercredi à Londres son dernier projet à grande échelle, une recréation de 15 mètres de long des "Nymphéas" de Claude Monet, réalisée avec près de 650 000 pièces de Lego, en hommage à son père décédé.

Intitulée "Water Lilies #1", l'œuvre est l'une des pièces maîtresses de la nouvelle exposition "Making Sense" d'Ai au Design Museum de Londres, sa plus grande exposition au Royaume-Uni depuis huit ans.

En réimaginant le célèbre paysage de Monet, Ai, critique du parti communiste chinois, a été brièvement détenu par la police et a vécu en résidence surveillée.

Ai a ajouté une tache sombre sur l'œuvre pour représenter la porte des habitations souterraines de la province chinoise du Xinjiang, où sa famille a vécu en exil forcé après que son père, le poète Ai Qing, a été qualifié d'ennemi de l'État.

"Il a étudié à Paris en tant qu'artiste dans les années 1920 et, plus tard, lui et moi avons été exilés. J'ai intégré une porte noire aux Nymphéas de Monet, un artiste que mon père appréciait. Il s'agit donc d'une œuvre de mémoire", a-t-il déclaré à Reuters lors d'une présentation à la presse.

Cette œuvre est la plus grande création en Lego d'Ai, mais l'artiste n'est pas étranger à ce médium. Son installation "Trace" de 2014 comprenait 176 portraits en Lego de prisonniers politiques du monde entier.

"Making Sense" comprend également une autre nouvelle œuvre en Lego, "Untitled (Lego Incident"), l'un des cinq vastes "champs" comprenant des centaines de milliers d'objets disposés sur le sol de la galerie. Les briques de jouets de l'œuvre ont été données par des membres du public après que Lego a brièvement refusé de vendre ses produits à Ai en 2014.

Sont également exposés quelque 200 000 becs en porcelaine provenant de théières de la dynastie Song, des milliers de fragments des sculptures en porcelaine d'Ai qui ont été détruits lors de la démolition de son studio de Pékin en 2018, ainsi qu'environ 1 600 outils datant de la fin de l'âge de pierre.

Elle contient 42 nouvelles œuvres, jamais vues à Londres, et de nombreuses œuvres exposées en public pour la première fois car l'art est tout à fait à l'échelle en termes de nombre ou de quantité, a déclaré Ai, 65 ans.

L'exposition "Ai Weiwei : Making Sense" est présentée au Design Museum du 7 avril au 30 juillet.