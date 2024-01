La Hongrie est loin d'être parvenue à un accord avec l'Union européenne sur l'aide à l'Ukraine, a déclaré jeudi le chef de cabinet du premier ministre hongrois.

Lors de la réunion des dirigeants de l'Union européenne qui se tiendra début février, l'UE cherchera à se mettre d'accord sur l'octroi d'une aide financière accrue à l'Ukraine, qui lutte contre l'invasion russe, bien que le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, y soit toujours opposé.

Ursula von der Leyen, qui dirige la Commission exécutive de l'UE, a déclaré mercredi qu'elle était persuadée de pouvoir trouver une solution entre les 27 membres de l'Union.

Jeudi, le chef de cabinet Gergely Gulyas a déclaré que la Hongrie était en pourparlers avec la Commission, mais qu'il n'était pas certain qu'un accord soit conclu.

À défaut, les 26 autres États membres de l'UE pourraient trouver une solution sans la Hongrie.

Le mois dernier, les dirigeants européens ont décidé d'entamer des négociations d'adhésion avec l'Ukraine, mais la Hongrie a opposé son veto à l'octroi de l'aide à Kiev.

La Commission a proposé d'acheminer l'aide par le biais d'une révision du budget commun de l'UE pour les années 2024 et 2027, qui permettrait également de financer davantage les migrations et d'autres priorités.

L'octroi d'une aide dans le cadre de 26 accords bilatéraux est une option qui a été examinée, mais elle est plus compliquée et plus coûteuse que le passage par des caisses centrales et pourrait nuire à l'unité de l'UE.