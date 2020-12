​﻿Aide financière pour l'hôtellerie: il faut faire vite!

Le Conseil fédéral a aujourd'hui décidé des mesures drastiques pour lutter contre la situation critique entraînée par la pandémie. Une fois encore, la branche du tourisme est fortement touchée même si les établissements hôteliers peuvent continuer de travailler sous certaines restrictions. Compte tenu de l'impact massif sur la chaîne de création de valeur touristique, des aides financières supplémentaires doivent être apportées très rapidement au secteur de l'hébergement. HotellerieSuisse salue par conséquent l'aide pour la branche annoncée par le Conseil fédéral ainsi que l'augmentation de l'aide financière pour les cas de rigueur. L'hôtellerie revêt une importance systémique et doit être dédommagée de manière appropriée.

Le durcissement des mesures de protection annoncé aujourd'hui par le Conseil fédéral va affecter de manière drastique la chaîne de création de valeur touristique en pleine haute saison. Même si les hôtels peuvent continuer de fonctionner avec certaines restrictions, la pandémie et les mesures de lutte impactent fortement la demande touristique. Le tourisme fonctionne en tant que système global dans lequel le secteur de l'hébergement est un pilier majeur, d'importance systémique. Les vacanciers souhaitent une formule d'offres et de prestations de service qui inclut les musées, les possibilités de faire leurs achats et les pistes de ski au même titre que les hôtels, les restaurants et les remontées mécaniques. Le contexte anxiogène dû à la situation épidémiologique et l'éventuel durcissement des mesures de protection entraînent des baisses massives de chiffres d'affaires et de recettes dans les établissements hôteliers. Cette situation est extrêmement dangereuse pour la branche car les marges et les réserves sont généralement réduites ou ont déjà été épuisées et les coûts fixes restent élevés.

Le tourisme en Suisse et en particulier le secteur de l'hébergement urbain souffrent déjà massivement depuis le mois de mars en raison de l'absence de touristes étrangers, d'énormes pertes dans le tourisme commercial et des restrictions dues à la pandémie. Au vu de la situation épidémiologique critique, le durcissement des mesures décidé aujourd'hui est compréhensible mais il entraîne toutefois une situation précaire dans l'hôtellerie urbaine et l'hôtellerie des montagnes. Il est donc tout à fait crucial pour le secteur de l'hébergement que le Conseil fédéral et le Parlement décident à présent très rapidement des aides supplémentaires pour les cas de rigueur. Le Conseil fédéral a aujourd'hui posé une base importante en la matière. Toutefois, pour que les fonds puissent être versés rapidement aux établissements concernés, les deux chambres parlementaires doivent lors de la semaine de session à venir donner leur aval et les cantons implémenter rapidement les bases nécessaires. Sans cela, l'aide risque d'arriver trop tard, ce qui entraînerait des licenciements massifs, d'innombrables faillites et d'immenses pertes dans la chaîne de création de valeur.

HotellerieSuisse lance donc un appel au Conseil fédéral et au Parlement afin qu'ils tiennent compte de manière appropriée du secteur de l'hébergement comme branche particulièrement touchée dans son programme d'aide à la branche. Un dédommagement des coûts fixes d'exploitation est indispensable si l'on veut éviter la disparition d'innombrables hôtels et si l'on veut préserver la tradition touristique suisse. Enfin, le système de crédits COVID doit être réintroduit afin d'offrir des solutions transitoires aux cas de rigueur économiques avant qu'il ne soit trop tard.