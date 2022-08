Aide recherchée : Les industries néo-zélandaises peinent à trouver des travailleurs

La société, qui est à l'origine d'applications de jeux mobiles telles que Clusterduck et Into the Dead, a acheté un studio à Medellin, en Colombie, en février, augmentant ainsi son effectif de 180 personnes de 35 personnes.

"Il est incroyablement difficile de trouver des personnes expérimentées", a déclaré Mario Wynands, directeur général de PikPok. "En acquérant le studio en Colombie, cela nous a donné la possibilité de recruter des talents en Amérique latine et de monter en puissance de cette manière."

D'autres industries n'ont pas cette solution. Les entreprises, qu'il s'agisse d'exploitations agricoles, de villages de retraités ou d'hôtels, se démènent pour trouver des travailleurs - et augmentent les salaires de manière compétitive, ce qui accroît le défi de la banque centrale dans sa lutte contre l'inflation.

Dans de nombreux cas, l'activité est simplement perturbée par le manque de personnes - exacerbé par la suspension de l'immigration lors de la pandémie et, maintenant, par la lenteur de sa reprise.

Le taux de chômage n'était que de 3,3 % au deuxième trimestre. Les salaires au cours du trimestre étaient supérieurs de 3,4 % à ceux de l'année précédente, augmentant au rythme le plus rapide depuis 14 ans.

Le secteur des soins aux personnes âgées ne disposait que de 78 % des 5 000 infirmières autorisées dont il avait besoin, a déclaré Rhonda Sheriff, copropriétaire du Chatswood Retirement Village et conseillère clinique de la NZ Aged Care Association. En conséquence, il y a des lits de soins pour personnes âgées dans tout le pays qui ne peuvent pas être utilisés, a-t-elle dit.

Sa solution est un salaire plus élevé. Le gouvernement devrait payer les infirmières des soins aux personnes âgées autant qu'il paie celles des hôpitaux publics, a-t-elle déclaré.

Le secteur de la transformation de la viande s'inquiète de la pénurie de main-d'œuvre depuis des mois. Selon la Meat Industry Association, le secteur compte 23 000 employés mais en a besoin de 25 000.

Aux heures de pointe, toutes les carcasses ne pouvaient pas être traitées à temps et les usines ne pouvaient pas fonctionner à pleine capacité, a-t-elle déclaré.

Willie Wiese, directeur général de la fabrication à la coopérative de viande rouge Alliance, a déclaré que cette année, son personnel était parti aider dans les usines de transformation en raison des pénuries.

Les industries infirmières et agricoles de la Nouvelle-Zélande ont longtemps compté sur la main-d'œuvre immigrée, dont l'offre s'est tarie lorsque le pays a fermé sa frontière pendant la pandémie.

En 2021, le gouvernement a déclaré qu'il simplifiait l'immigration, mais il a également apporté des changements qui ont élevé les barrières pour les migrants à bas salaire. Le ministre de l'immigration de l'époque a déclaré qu'il s'agissait de faciliter la transition du pays vers une économie à salaires et compétences plus élevés.

Les frontières ont été rouvertes partiellement en février et complètement cette semaine, mais les Néo-Zélandais partent également vers d'autres pays, notamment l'Australie. Wynands et Sheriff ont tous deux déclaré qu'ils perdaient du personnel au profit d'employeurs étrangers proposant des salaires plus élevés.

Les économistes ne s'attendent pas à voir une immigration nette avant l'année prochaine, car recruter des travailleurs étrangers, obtenir des visas pour eux et les faire entrer dans le pays prend du temps.

Cela laisse des défis à relever pour l'instant. Le producteur laitier Richard McIntyre, porte-parole du groupe de pression agricole Federated Farmers, a déclaré que son secteur était en manque de personnel depuis un an. Les agriculteurs devaient travailler plus longtemps et certains emplois, comme la gestion des pâturages, n'étaient plus disponibles.

"La vraie difficulté est que si j'attire quelqu'un dans ma ferme, il n'y a qu'un nombre limité de personnes et je ne fais que prendre un employé à quelqu'un d'autre, ce qui crée un problème pour eux", a-t-il déclaré.

"Il y a juste cette pénurie fondamentale de personnes".