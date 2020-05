Aides d'État: la Commission autorise un projet français d'octroi d'un soutien de trésorerie urgent de 7 milliards  à Air France

La Commission a autorisé, en vertu des règles relatives aux aides d'État, une mesure d'aide française d'un montant de 7 milliards d'euros consistant en une garantie d'État pour des prêts et en un prêt d'actionnaire en faveur d'Air France, afin de fournir à l'entreprise un soutien de trésorerie urgent dans le contexte de la pandémie de coronavirus. Les mesures ont été autorisées en vertu de l'encadrement temporaire des aides d'État adopté par la Commission le 19 mars 2020, tel que modifié le 3 avril 2020, et directement en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence, s'est exprimée en ces termes: «Le secteur de l'aviation est un important pourvoyeur d'emplois et de connectivité. Dans le contexte de la pandémie de coronavirus, Air France a aussi joué un rôle de premier plan dans le rapatriement de citoyens et le transport d'équipements médicaux. Cette garantie et ce prêt d'actionnaire accordés par la France, d'un montant de 7 milliards d'euros, fourniront à Air France les liquidités dont elle a un urgent besoin pour résister aux répercussions de la pandémie. Nous avons coopéré étroitement avec la France, comme avec de nombreux autres États membres, pour faire en sorte que des mesures nationales de soutien pour faire face à la crise puissent être mises en place aussi rapidement et efficacement que possible, dans le respect des règles de l'UE. La France a aussi annoncé vouloir faire des choix écologiques en ce qui concerne Air France. C'est une bonne chose. Les États membres sont libres de concevoir toute mesure conforme à leurs objectifs généraux et aux règles de l'UE.»

La mesure de soutien française en faveur d'Air France

Air France est une compagnie aérienne de premier plan sise en France. Elle fait partie du groupe Air France-KLM, dont l'État français est actionnaire. Avec une flotte de plus de 300 appareils, Air France est une entreprise très importante pour l'économie française, tant en matière d'emploi que de connectivité, pour de nombreuses régions de France ainsi que pour les départements et régions d'outre-mer (DOM-ROM). Depuis le début de la pandémie de coronavirus, Air France a aussi joué un rôle essentiel dans le rapatriement de citoyens et le transport d'équipements médicaux.

À la suite des restrictions imposées par la France et par de nombreux pays de destination en matière de voyages afin de limiter la transmission du coronavirus, Air France a subi une réduction drastique de ses services qui se traduit par des pertes d'exploitation importantes.

La France a notifié à la Commission, conformément aux règles de l'UE en matière d'aides d'État, une mesure d'aide en faveur d'Air France dans le contexte de la pandémie de coronavirus, afin de permettre à l'entreprise d'atténuer les conséquences négatives de la crise sanitaire. La mesure, dotée d'un budget total de 7 milliards d'euros, prendra les formes suivantes: i) une garantie d'État pour des prêts et ii) un prêt subordonné d'actionnaire consenti à l'entreprise par l'État français.

Air France a besoin de cette garantie publique et du prêt d'actionnaire pour pouvoir se procurer des liquidités essentielles et ainsi affronter cette période difficile, avant une reprise attendue des ventes lorsque les restrictions seront progressivement levées. La France a aussi apporté la preuve que toutes les autres possibilités d'obtenir des liquidités sur les marchés avaient déjà été explorées et épuisées.

En ce qui concerne la garantie publique, la France a présenté une notification individuelle, car la garantie prévoit une plus large couverture des prêts (90 %) que le régime français général de garanties autorisé par la Commission le 21 mars 2020 (couverture des prêts à 70 %). L'appréciation de la Commission a montré que la garantie d'État en faveur d'Air France était conforme aux conditions énoncées dans l'encadrement temporaire : i) la prime de garantie est conforme aux conditions de l'encadrement temporaire, étant donné qu'elle augmente au fil du temps pour encourager un remboursement rapide; ii) la garantie sera accordée au plus tard le 31 décembre de cette année; iii) le montant du prêt garanti ne peut dépasser 4 milliards d'euros et est inférieur aux limites prévues dans l'encadrement temporaire; iv) la durée maximale de la garantie est de 6 ans et couvrira au maximum 90 % du montant du prêt garanti, et v) Air France n'était pas en difficulté au 31 décembre 2019.

En ce qui concerne le prêt subordonné d'actionnaire, la Commission a apprécié la mesure au regard des règles de l'UE en matière d'aides d'État, et notamment de l'article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, qui permet à la Commission d'autoriser les mesures d'aide d'État mises à exécution par les États membres pour remédier à une perturbation grave de leur économie. La Commission travaille actuellement à une extension de l'encadrement temporaire afin de fixer des conditions horizontales pour l'appréciation des prêts subordonnés. En conséquence, la Commission a constaté que la mesure française était conforme aux principes énoncés dans le traité UE parce que ciblée de manière à remédier à une perturbation grave de l'économie française. Elle a estimé qu'en l'absence du soutien public, Air France serait sans doute exposée au risque de faillite à la suite de l'érosion de ses activités. Il en résulterait probablement un préjudice grave pour l'économie française.

La Commission est parvenue à la conclusion que la mesure aidera à gérer l'incidence économique de la pandémie de coronavirus en France. Elle est nécessaire, appropriée et proportionnée pour remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre, conformément à l'article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE et à l'encadrement temporaire.

Sur cette base, la Commission a autorisé la mesure en vertu des règles de l'UE en matière d'aides d'État.

Contexte

En cas de situation économique particulièrement critique, comme celle que connaissent actuellement tous les États membres et le Royaume-Uni en raison de la pandémie de coronavirus, les règles de l'UE en matière d'aides d'État autorisent les États membres à accorder un soutien pour remédier à une perturbation grave de leur économie. Cette possibilité est prévue à l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

Le 19 mars 2020, la Commission a adopté un encadrement temporaire des aides d'État sur la base de l'article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, afin de permettre aux États membres d'exploiter pleinement la flexibilité prévue par les règles en matière d'aides d'État pour soutenir l'économie dans le contexte de la pandémie de coronavirus. L'encadrement temporaire, tel que modifié le 3 avril 2020, prévoit que les types d'aide ci-après peuvent être octroyés par les États membres: (i) subventions directes, apports de fonds propres, avantages fiscaux sélectifs et versement d'avances; (ii) garanties publiques sur les prêts contractés par des entreprises; (iii) prêts publics bonifiés octroyés aux entreprises; (iv) garanties pour les banques qui acheminent les aides d'État vers l'économie réelle; (v) aides publiques sous forme d'assurance-crédit à l'exportation à court terme; (vi) soutien à la recherche et au développement (R&D) liés au coronavirus; (vii) soutien à la construction et au développement d'installations d'essai; (viii) soutien à la fabrication de produits utiles pour combattre la pandémie de coronavirus; (ix) soutien ciblé sous forme de reports d'imposition ou de taxation et/ou de suspensions des cotisations de sécurité sociale; (x) soutien ciblé sous la forme de subventions salariales.

L'encadrement temporaire restera en place jusqu'à la fin du mois de décembre 2020. Afin de garantir la sécurité juridique, la Commission évaluera avant cette date s'il est nécessaire de le prolonger.

Ceci complète les nombreuses autres possibilités dont disposent déjà les États membres pour atténuer les répercussions socio-économiques de la pandémie de coronavirus, conformément aux règles de l'UE en matière d'aides d'État. Le 13 mars 2020, la Commission a adopté une communication relative à une réaction économique coordonnée à la flambée de COVID-19, qui expose ces possibilités. Par exemple, les États membres peuvent prévoir en faveur des entreprises des adaptations d'effet général (par exemple, différer le paiement des taxes et des impôts ou subventionner le chômage partiel dans tous les secteurs) qui ne relèvent pas des règles en matière d'aides d'État. Ils peuvent également accorder une indemnisation aux entreprises pour les dommages subis en raison de la pandémie de coronavirus et directement causés par celle-ci.

La version non confidentielle de la décision sera publiée sous le numéro SA.57082 dans le registre des aides d'État figurant sur le site web de la Commission consacré à la concurrence, dès que les éventuels problèmes de confidentialité auront été résolus. Le bulletin d'information électronique State Aid Weekly e-News fournit la liste des dernières décisions relatives aux aides d'État publiées au Journal officiel et sur l'internet.

De plus amples informations sur l'encadrement temporaire et les autres mesures prises par la Commission pour faire face à l'incidence économique de la pandémie de coronavirus sont disponibles ici.