Aides d'État: la Commission donne son feu vert à un soutien public d'un montant de 300 millions d'euros en faveur du développement du réseau haut débit ultrarapide en Grèce

La Commission européenne a autorisé, en vertu des règles de l'UE en matière d'aides d'État, un soutien public d'un montant de 300 millions d'euros en faveur du système grec d'infrastructures haut débit ultrarapides. Ce système offrira des services haut débit ultrarapides à des clients se trouvant dans des zones en Grèce où la connectivité est insuffisante.

Mme Margrethe Vestager, commissaire chargée de la politique de concurrence, a fait la déclaration suivante: «L'accès à une connectivité internet à haute performance est essentiel pour les citoyens européens, la société et l'économie.Par cette décision, la Commission marque son accord sur l'utilisation de fonds de l'UE pour le développement de l'internet ultrarapide dans les régions de Grèce où l'investissement privé est insuffisant. Il s'agit d'une étape importante pour la compétitivité et l'innovation en Grèce, ainsi que pour la cohésion sociale et territoriale, qui est propre à permettre aux entreprises et aux ménages grecs de tirer pleinement parti du marché unique numérique.»

Le système grec de haut débit ultrarapide est doté d'un budget indicatif de 300 millions d'euros et est financé par le Fonds européen de développement régional, le Fonds européen agricole pour le développement rural et des investissements privés.

Le système vise à faire progresser le déploiement d'une infrastructure haut débit capable d'offrir des débits descendants d'au moins 100 mégabits par seconde (Mbps), pouvant évoluer jusqu'à 1 gigabit par seconde (Gbps), aux ménages, aux entreprises et aux institutions publiques.

Le système vise les zones où aucune infrastructure haut débit rapide offrant au moins 30 Mbps n'est en place actuellement et dans lesquelles aucun investisseur privé n'a manifesté d'intérêt à investir commercialement dans un avenir proche.

L'aide sera accordée à l'issue d'une procédure de sélection ouverte, transparente et non discriminatoire, toutes les technologies étant en mesure de concourir. Le réseau subventionné fournira un accès total à l'ensemble des opérateurs sur une base non discriminatoire, tandis que les prix d'accès seront sous le contrôle de la Commission hellénique des télécommunications et des postes (EETT), l'autorité grecque de régulation des télécommunications. Par conséquent, la mesure encouragera les investissements privés dans le renforcement de la connectivité, facilitera la concurrence et encouragera les investissements dans la fourniture d'un accès à l'internet ultrarapide aux ménages et aux entreprises dans les zones cibles.

La Commission a apprécié la mesure au regard des règles de l'UE en matière d'aides d'État, et notamment des Lignes directrices de 2013 sur le haut débit. Elle a conclu que les effets positifs du système sur la concurrence sur le marché grec du haut débit l'emportaient sur les effets négatifs susceptibles d'être induits par l'intervention publique.

Sur cette base, la Commission a autorisé la mesure au titre des règles de l'UE en matière d'aides d'État. Le système contribuera aux objectifs stratégiques de l'UE énoncés dans la stratégie numérique pour l'Europe et dans la communication «Vers une société européenne du gigabit ».

Contexte

La connectivité à haut débit revêt une importance stratégique en Europe, pour la croissance et l'innovation dans tous les secteurs de l'économie ainsi que pour la cohésion sociale et territoriale. La stratégie numérique pour l'Europe reconnaît les avantages socio-économiques du haut débit et fixe des objectifs pour son développement en Europe, notamment celui de faire en sorte que 50 % ou plus des ménages européens disposent d'une connexion internet d'un débit supérieur à 100 Mbps.

La stratégie numérique pour l'Europe a été complétée en 2016 par la communication sur le gigabit, qui définit les objectifs en matière de connectivité à atteindre d'ici à 2025, parmi lesquels le développement de réseaux à très haute capacité capables d'offrir des débits descendants d'au moins 100 Mbps, pouvant évoluer vers 1 Gbps, qui devrait permettre une utilisation répandue des produits, services et applications dans le marché unique numérique.

Selon l'indice relatif à l'économie et à la société numériques pour 2019 (DESI 2019), la Grèce se classe en 26e position parmi les pays de l'UE en ce qui concerne la couverture en haut débit rapide par ménage. En Grèce, seuls 66 % des foyers ont accès à un internet rapide supérieur à 30 Mbps, ce qui est largement inférieur à la couverture au niveau de l'UE (83 %), et moins de 1 % ont accès à un haut débit ultrarapide d'au moins 100 Mbps.

Les Lignes directrices de 2013 sur le haut débit permettent des interventions publiques lorsque les initiatives privées ne sont pas suffisantes, tout en protégeant l'investissement privé et la concurrence en tant que moteur essentiel de l'investissement, de meilleurs prix et de la qualité des services pour les consommateurs et les entreprises.

La version non confidentielle de la décision sera publiée sous le numéro SA.53135 dans le registre des aides d'État figurant sur le site web de la DG Concurrence, dès que les éventuels problèmes de confidentialité auront été résolus. Le bulletin d'information électronique State Aid Weekly e-News fournit la liste des dernières décisions relatives aux aides d'État publiées au Journal officiel et sur l'internet.