Aides d'État: la Commission ouvre une enquête sur un projet d'aide publique en faveur d'une usine Peugeot en Espagne

La Commission européenne a ouvert une enquête approfondie afin de déterminer si le projet de l'Espagne visant à accorder une aide publique de 20,7 millions € à PSA pour que la société investisse dans son usine automobile existante de Vigo (Espagne) est conforme aux règles de l'UE en matière d'aides d'État à finalité régionale.

Margrethe Vestager, commissaire chargée de la politique de concurrence, a fait la déclaration suivante: «Les investissements publics sont importants pour encourager la croissance économique dans les régions défavorisées d'Europe. Nous devons toutefois éviter une course aux subventions préjudiciable entre les États membres. La Commission examinera attentivement si l'aide prévue par l'Espagne est vraiment nécessaire pour permettre à Peugeot d'investir dans des procédés de production réellement innovants à Vigo et si cette aide contribuera au développement de la région sans fausser indument la concurrence ou porter atteinte à la cohésion dans l'UE.»

PSA est un grand groupe industriel actif dans le secteur automobile. La société va investir quelque 500 millions € dans de nouvelles chaînes de production destinées au lancement de nouveaux véhicules ainsi que dans des améliorations des procédés dans l'usine existante Peugeot Citroën Automobiles España de Vigo, en Espagne.

Les travaux sur les nouvelles chaînes de production et les nouveaux procédés ont débuté en avril 2015. En novembre 2017, l'Espagne a notifié à la Commission ses projets d'octroi d'une aide publique de 20,7 millions € pour le projet.

Les règles de l'Union en matière d'aides d'État, en particulier les lignes directrices de 2014 concernant les aides d'État à finalité régionale, permettent aux États membres de promouvoir le développement économique et l'emploi dans les régions défavorisées de l'Union et de renforcer la cohésion régionale dans le marché unique. Pour être autorisées, les mesures doivent remplir certaines conditions leur assurant d'avoir l'effet positif escompté. L'aide doit notamment encourager les investissements privés, être limitée au minimum nécessaire et ne pas priver d'investissements une région d'un autre État membre qui est tout autant ou davantage défavorisée («effet anticohésion»).

À ce stade, la Commission doute que l'aide de 20,7 millions € prévue pour Vigo remplisse tous les critères des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale.

Elle se demande si l'aide publique espagnole n'a pas privé du projet d'investissement une région plus défavorisée sur le plan économique d'un autre État membre ou si PSA n'aurait pas procédé à l'investissement à Vigo dans tous les cas, même en l'absence d'aide publique espagnole;

en vertu des règles applicables en matière d'aides à finalité régionale, les investissements réalisés par de grandes sociétés dans des infrastructures de production existantes ne sont normalement pas admissibles au bénéfice des aides à l'investissement à finalité régionale, sauf si les investissements permettent d'apporter des changements fondamentaux et innovants aux procédés de production qui sont appliqués pour la première fois dans le secteur concerné au sein de l'Espace économique européen (EEE). À ce stade, la Commission se demande si le procédé de production prévu est suffisamment innovant pour pouvoir bénéficier de cette exception;

la Commission nourrit également des doutes en ce qui concerne la contribution de l'aide publique au développement régional et son bien-fondé et sa proportionnalité; et

la Commission ne peut exclure, à ce stade, que l'aide aurait des effets néfastes sur la concurrence dans certains segments du marché des voitures particulières ciblé par l'investissement.

La Commission va à présent enquêter plus en profondeur afin de déterminer si ces craintes initiales sont fondées ou non. L'ouverture d'une enquête approfondie donne à l'Espagne et aux tiers intéressés l'occasion de se prononcer sur la mesure. Elle ne préjuge en rien de l'issue de l'enquête.

Historique

Il est démontré que les décisions des grandes sociétés d'investir dans une région donnée ne dépendent pas uniquement des aides d'État mais aussi de nombreux facteurs, dont le coût et la disponibilité de la main-d'œuvre et des terrains, la législation fiscale, leurs activités existantes dans la région en question et l'environnement des entreprises. Accorder une aide alors qu'une grande société aurait de toute manière investi ne ferait que réduire les frais de fonctionnement ordinaires de la société, frais que ses concurrents (locaux) doivent supporter sans bénéficier de l'aide. La concurrence est ainsi faussée au détriment des contribuables.

Dans ses lignes directrices de 2014 concernant les aides d'État à finalité régionale, la Commission autorise les États membres à soutenir les investissements régionaux pour promouvoir le développement économique et l'emploi dans les régions moins favorisées de l'Union et pour encourager la cohésion dans le marché unique, pour autant que la mesure remplisse un certain nombre de conditions.

l'aide doit avoir un «effet incitatif» réel, c'est-à-dire qu'elle doit véritablement encourager le bénéficiaire à investir dans une région donnée;

l'aide doit être limitée au minimum nécessaire pour attirer les investissements dans la région défavorisée;

l'aide ne doit pas avoir d'effets négatifs non désirés, comme la création de capacités excédentaires sur un marché en déclin;

l'aide ne doit pas être supérieure au plafond d'aide à finalité régionale applicable à la région concernée;

l'aide ne doit pas avoir pour conséquence directe la réaffectation auprès de l'établissement bénéficiaire d'activités existantes ou abandonnées implantées ailleurs dans l'UE; et

l'aide ne doit pas priver de l'investissement une autre région de l'UE qui est tout autant ou davantage défavorisée économiquement que la région où l'investissement bénéficiant de l'aide est réalisé.

La version non confidentielle de la décision sera publiée sous le numéro SA.49579 dans le registre des aides d'État figurant sur le site web de la Commission consacré à la concurrence, dès que les éventuels problèmes de confidentialité auront été résolus. Le bulletin d'information électronique State Aid Weekly e-News fournit la liste des dernières décisions relatives aux aides d'État publiées au Journal officiel et sur l'internet.