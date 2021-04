Aides d'État : la Commission autorise une mesure française allant jusqu'à 4 milliards d'euros afin de recapitaliser Air France

La Commission européenne a approuvé le projet de la France d'accorder jusqu'à 4 milliards d'euros pour la recapitalisation d'Air France, à travers sa holding. La mesure a été autorisée en vertu de l'encadrement temporaire des aides d'État.

Mme Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence, a déclaré : «La France contribuera à hauteur de 4 milliards d'euros au renforcement des fonds propres d'Air France et aidera la compagnie aérienne à faire face aux difficultés financières résultant de la pandémie de COVID-19. Dans le même temps, le soutien public sera assorti de conditions, visant notamment à assurer une rémunération suffisante à l'État français, ainsi que de nouvelles mesures destinées à limiter les distorsions de la concurrence. En particulier, Air France s'est engagée à mettre à disposition des créneaux horaires à l'aéroport saturé de Paris Orly, où Air France détient une puissance significative sur le marché. Ces dispositions donnent aux transporteurs concurrents la possibilité d'étendre leurs activités dans cet aéroport, en garantissant des prix équitables et un choix plus large pour les consommateurs européens.»

La mesure de recapitalisation française

Air France est une compagnie aérienne de premier plan sise en France. Elle est détenue par la holding Air France-KLM, au sein de laquelle l'État français détient une participation de 14,3 %. Avec une flotte de plus de 300 avions, Air France joue un rôle très important dans l'économie française, en termes d'emploi et de connectivité pour de nombreuses régions françaises, y compris outre-mer (départements et régions «DOM-TOM»).

En 2019, le groupe aérien Air France-KLM a fait état d'un bénéfice annuel d'exploitation d'environ 750 millions d'euros. Toutefois, en raison des restrictions en matière de déplacements introduites par la France et par de nombreux pays de destination en vue de limiter la propagation du coronavirus, Air France et sa holding ont subi une baisse significative de leur activité, entraînant d'importantes pertes d'exploitation.

Dans ce contexte, la France a notifié à la Commission, au titre de l'encadrement temporaire, une recapitalisation d'un montant maximal de 4 milliards d'euros d'Air France et de sa holding. La recapitalisation par la France, qui fait partie de la première étape du plan de recapitalisation du groupe, prévoit:

i) la conversion du prêt d'État de 3 milliards d'euros déjà accordé par la France (approuvé par la Commission en mai 2020 sous le numéro 57082) en un instrument de capital hybride;

ii) une injection de capital par l'État, par la souscription de nouvelles actions dans le cadre d'une augmentation du capital social ouverte aux actionnaires existants et au marché, dans la limite d'un milliard d'euros en fonction de l'ampleur de cette opération.

KLM, l'autre filiale stratégique du groupe Air France-KLM, ne bénéficiera pas de l'aide. Cette modalité est assurée, entre autres, par: i) les caractéristiques spécifiques des instruments d'aide; ii) la structure d'entreprise et de gouvernance du groupe Air France-KLM et iii) un engagement selon lequel les relations entre Air France et sa holding, d'une part, et KLM, d'autre part, continueront d'être fondées sur les conditions du marché.

La Commission a conclu que la mesure notifiée par la France était conforme à l'article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE et aux conditions énoncées dans l'encadrement temporaire. En particulier, en ce qui concerne les points suivants:

conditions relatives à la nécessité, au caractère approprié et à la taille de l'intervention: l'injection de capital ne dépassera pas le minimum nécessaire pour garantir la viabilité d'Air France et de sa holding et pour rétablir la situation de fonds propres qui était la sienne avant la pandémie de COVID-19;

conditions relatives à l'entrée de l'État dans le capital des entreprises et à la rémunération : l'aide à la recapitalisation permettra d'éviter l'insolvabilité d'Air France et de sa holding, qui aurait de graves conséquences sur l'emploi, la connectivité et le commerce extérieur de la France. L'État français recevra une rémunération appropriée pour l'investissement, et des mécanismes supplémentaires ont été mis en place pour inciter Air France et sa holding à racheter la prise de participation de l'État résultant de la recapitalisation;

conditions relatives à la sortie de l'État du capital des entreprises concernées : la France s'est engagée à élaborer une stratégie de sortie crédible dans un délai de 12 mois à compter de l'octroi de l'aide, à moins que l'intervention de l'État ne soit ramenée à un niveau inférieur à 25 % des fonds propres d'ici là. Si la participation de l'État à la holding n'est pas sensiblement réduite, conformément aux dispositions de l'encadrement temporaire, à l'issue d'une période de six années après la réception de l'aide à la recapitalisation, un plan de restructuration d'Air France sera notifié à la Commission.

conditions relatives à la gouvernance : tant que la recapitalisation n'est pas remboursée à 100 %, Air France et sa holding sont soumis à une interdiction de dividendes, de versement de coupons non obligatoires et de rachats d'actions. En outre, tant qu'au moins 75 % de la recapitalisation ne sont pas remboursés (conformément aux dispositions de l'encadrement temporaire), une limitation stricte de la rémunération des membres de leur direction s'applique, y compris une interdiction du versement de bonus. Ces conditions visent également à inciter Air France, sa société holding et ses propriétaires à racheter la participation de l'État obtenue à la suite de la recapitalisation dès que la situation économique le permettra;

interdiction des subventions croisées et des acquisitions : pour faire en sorte qu'Air France et sa holding ne bénéficient pas indûment des aides à la recapitalisation octroyées par l'État au détriment de l'exercice d'une concurrence équitable sur le marché unique, il leur est interdit d'utiliser les aides pour soutenir des activités économiques de sociétés intégrées qui se trouvaient en difficultés financières avant le 31 décembre 2019. En outre, tant qu'au moins 75 % de la recapitalisation ne sont pas remboursés, il est en principe interdit à Air France et sa holding d'acquérir une participation supérieure à 10 % chez des concurrents ou d'autres acteurs du même secteur d'activité;

engagements visant à préserver l'exercice d'une concurrence effective : Air France bénéficiera d'une mesure de recapitalisation supérieure à 250 millions d'EUR et détient une puissance significative sur le marché de l'aéroport de Paris Orly, où Air France est très présente. Structurellement, cet aéroport est très saturé, ce qui signifie que les compagnies aériennes ne peuvent pas avoir accès aux créneaux d'atterrissage et de décollage qu'elles demandent pour leur exploitation à l'aéroport. Par conséquent, conformément aux exigences de l'encadrement temporaire, des mesures supplémentaires visant à préserver l'exercice d'une concurrence effective s'imposent. Il s'agit en l'occurrence de la mise à disposition par Air France de 18 créneaux horaires par jour à l'aéroport de Paris Orly à un transporteur concurrent. Les mesures concurrentielles proposées par la France doivent permettre l'entrée ou l'expansion pérenne d'une compagnie aérienne concurrente d'Air France à Orly, au bénéfice des consommateurs. De plus, ces mesures requièrent que la compagnie aérienne en question ait recours à Orly à une base pour ses avions et équipages, dans le respect des législations européenne et nationale du travail.

transparence publique et information: Air France et sa holding devront publier des informations sur l'utilisation des aides reçues, y compris sur la manière dont les aides reçues contribuent aux activités de l'entreprise, conformément aux obligations nationales et aux obligations de l'UE en matière de transformation écologique et numérique;

suivi:un mandataire, qui devra être désigné par Air France et sa holding avant le 5 mai 2021, contrôlera et assurera, selon les instructions de la Commission, le respect des différents engagements. Le mandataire fera rapport périodiquement à la Commission.

La Commission est parvenue à la conclusion que la mesure de recapitalisation aidera à gérer l'incidence économique de la pandémie de COVID-19 en France: la mesure vise à rétablir la position dans le bilan et les liquidités d'Air France et de sa holding face aux circonstances exceptionnelles causées par la pandémie de COVID-19, tout en maintenant les garde-fous nécessaires pour limiter les distorsions de concurrence. Elle est nécessaire, appropriée et proportionnée pour remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre, conformément à l'article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE et aux conditions énoncées dans l'encadrement temporaire.

Sur cette base, la Commission a autorisé la mesure en vertu des règles de l'UE en matière d'aides d'État.

Contexte

La Commission a adopté un encadrement temporaire afin de permettre aux États membres d'exploiter pleinement la flexibilité prévue par les règles en matière d'aides d'État en vue de soutenir l'économie dans le contexte de la flambée de COVID-19. L'encadrement temporaire, tel que modifié les 3 avril, 8 mai, 29 juin, 13 octobre 2020 et le 28 janvier 2021, prévoit que les types d'aide ci-dessous peuvent être octroyés par les États membres:

i) aides sous la forme de subventions directes, d'apports de fonds propres, d'avantages fiscaux sélectifs et d'avances remboursables pour un montant allant jusqu'à 100 000 euros pour les entreprises du secteur agricole primaire, jusqu'à 120 000 euros pour les entreprises du secteur de la pêche et de l'aquaculture et jusqu'à 1,8 million d'euros pour les entreprises de tous les autres secteurs, afin de leur permettre de faire face à leurs besoins urgents de liquidités. Les États membres peuvent également octroyer, jusqu'à concurrence d'une valeur nominale de 1,8 million d'euros par entreprise, des prêts à taux d'intérêt nul ou des garanties sur les prêts couvrant 100 % du risque, sauf dans le secteur agricole primaire et dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, où des limites respectives de 100 000 euros et de 120 000 euros par entreprise s'appliquent;

ii) aides sous la forme de garanties publiques sur les prêts contractés par des entreprises pour faire en sorte que les banques continuent d'accorder des prêts aux clients qui en ont besoin. Ces garanties publiques peuvent couvrir jusqu'à 90 % des risques liés aux prêts accordés aux entreprises pour les aider à couvrir leurs besoins immédiats en fonds de roulement et en investissements;

iii) aides sous la forme de prêts publics bonifiés octroyés aux entreprises (dettes de premier rang et instrument de dette subordonnée) à des taux d'intérêt réduits. Ces prêts peuvent aider les entreprises à couvrir leurs besoins immédiats tant en fonds de roulement qu'en investissements;

iv) aides sous la forme de garanties pour les banques qui acheminent les aides d'État vers l'économie réelle: ce type d'aide est considéré comme une aide directe aux clients des banques, non aux banques elles-mêmes, des orientations ayant été fournies sur la manière de limiter au minimum les distorsions de concurrence entre banques;

v) capacités publiques d'assurance-crédit à l'exportation à court terme pour tous les pays, sans que l'État membre en question ne soit tenu de démontrer que les risques sont temporairement «non cessibles» dans le pays concerné;

vi) soutien à la recherche et au développement (R&D) liés au coronavirus pour lutter contre la crise sanitaire actuelle sous la forme de subventions directes, d'avances remboursables ou d'avantages fiscaux. Un supplément d'aide peut être accordé aux projets de coopération transfrontière entre États membres;

vii) soutien à la construction et à l'extension des installations d'essai pour le développement et les essais de nouveaux produits (dont les vaccins, les respirateurs et les vêtements de protection) utiles pour faire face à la pandémie de COVID-19, jusqu'au premier déploiement industriel. Il peut s'agir de subventions directes, d'avantages fiscaux, d'avances remboursables et de garanties de couverture de pertes. Les entreprises peuvent bénéficier d'un supplément d'aide lorsque leur investissement est soutenu par plusieurs États membres et lorsqu'il est réalisé dans un délai de deux mois après l'octroi de l'aide;

viii) soutien à la fabrication des produits nécessaires pour faire face à la pandémie de COVID-19 sous la forme de subventions directes, d'avantages fiscaux, d'avances remboursables et de garanties de couverture de pertes. Les entreprises peuvent bénéficier d'un supplément d'aide lorsque leur investissement est soutenu par plusieurs États membres et lorsqu'il est réalisé dans un délai de deux mois après l'octroi de l'aide;

ix) soutien ciblé sous la forme d'un report des paiements de taxes ou d'impôts et/ou de suspensions des cotisations de sécurité sociale pour les secteurs, les régions ou les types d'entreprises les plus durement touchés par la pandémie;

x) soutien ciblé sous la forme de subventions salariales en faveur des salariés des entreprises des secteurs ou régions qui ont le plus souffert de la pandémie de COVID-19 et qui, sans ce soutien, auraient été contraintes de licencier du personnel;

xi) aide ciblée à la recapitalisation pour les entreprises non financières, s'il n'existe aucune autre solution appropriée. Des garanties sont prévues pour éviter toute distorsion indue de la concurrence sur le marché unique: conditions relatives à la nécessité, au caractère approprié et à la taille de l'intervention; conditions relatives à l'entrée de l'État dans le capital des entreprises et à la rémunération; conditions relatives à la sortie de l'État du capital des entreprises concernées; conditions relatives à la gouvernance, y compris interdiction de verser des dividendes et plafonds de rémunération pour l'encadrement supérieur; interdiction des subventions croisées et des acquisitions, et autres mesures visant à limiter les distorsions de concurrence; obligations de déclaration et de transparence;

xii) soutien aux coûts fixes non couverts des entreprises confrontées à une baisse d'au moins 30 % de leur chiffre d'affaires durant la période éligible en comparaison de la même période de 2019 dans le contexte de la pandémie de COVID-19. L'aide contribuera à payer une partie des coûts fixes des bénéficiaires qui ne sont pas couverts par leurs recettes, à concurrence d'un montant maximal de 10 millions d'euros par entreprise.

La Commission permettra également aux États membres de convertir jusqu'au 31 décembre 2022 les instruments remboursables (par exemple, les garanties, les prêts, les avances remboursables) accordés au titre de l'encadrement temporaire en d'autres formes d'aides, telles que des subventions directes, pour autant que les conditions de l'encadrement temporaire soient remplies.

L'encadrement temporaire permet aux États membres de combiner toutes les mesures de soutien, à l'exception des prêts et des garanties octroyés pour un même prêt et dépassant les seuils prévus par l'encadrement temporaire. Il permet également aux États membres de combiner toutes les mesures de soutien accordées au titre de l'encadrement temporaire avec les possibilités existantes d'octroyer des aides de minimis pour un montant allant jusqu'à 25 000 € sur trois exercices fiscaux pour les entreprises du secteur agricole primaire, jusqu'à 30 000 € sur trois exercices fiscaux pour les entreprises du secteur de la pêche et de l'aquaculture et jusqu'à 200 000 € sur trois exercices fiscaux pour les entreprises de tous les autres secteurs. Dans le même temps, les États membres doivent s'engager à éviter tout cumul indu de mesures de soutien en faveur des mêmes entreprises afin de limiter l'aide à la satisfaction de leurs besoins réels.

En outre, l'encadrement temporaire complète les nombreuses autres possibilités dont disposent déjà les États membres pour atténuer les répercussions socio-économiques de la pandémie de COVID-19, conformément aux règles de l'UE en matière d'aides d'État. Le 13 mars 2020, la Commission a adopté une communication relative à une réaction économique coordonnée à la flambée de COVID-19, qui expose ces possibilités. Par exemple, les États membres peuvent prévoir en faveur des entreprises des adaptations d'effet général (par exemple, différer le paiement des taxes et des impôts ou subventionner le chômage partiel dans tous les secteurs), qui ne relèvent pas des règles en matière d'aides d'État. Ils peuvent également accorder une indemnisation aux entreprises pour les dommages subis en raison de la pandémie de COVID-19 et directement causés par celle-ci.

L'encadrement temporaire restera en vigueur jusqu'à la fin du mois de décembre 2021. Afin de garantir la sécurité juridique, la Commission évaluera avant cette date s'il est nécessaire de le prolonger.

La version non confidentielle de la décision sera publiée sous le numéro SA.59913 dans le registre des aides d'État figurant sur le site web de la Commission consacré à la concurrence, dès que les éventuels problèmes de confidentialité auront été résolus. Le bulletin d'information électronique Competition Weekly e-News fournit la liste des dernières décisions relatives aux aides d'État publiées au Journal officiel et sur l'internet.

