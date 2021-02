Air Canada a subi une perte de 3 milliards d'euros en 2020

Montréal (awp/afp) - La compagnie Air Canada a annoncé vendredi une perte de 4,6 milliards de dollars canadiens (3 milliards d'euros) pour 2020, annus horribilis marquée par une chute de 73% du nombre de passagers en raison de la pandémie.

En 2019, Air Canada avait dégagé un bénéfice net de 1,4 milliard de dollars.

Le chiffre d'affaires du premier transporteur canadien a chuté de 70%, à 5,8 milliards de dollars en 2020, contre 19,1 milliards l'année précédente.

Ces résultats viennent "clore l'année la plus sombre de toute l'histoire de l'aviation commerciale, alors même qu'Air Canada rapportait depuis plusieurs exercices des résultats sans précédent et une croissance record", a souligné Calin Rovinescu, PDG sortant d'Air Canada dans un communiqué.

"La pandémie de COVID-19 ainsi que les restrictions de déplacements et les mesures de mise en quarantaine imposées par les gouvernements ont eu des répercussions catastrophiques sur l'ensemble de notre réseau", a-t-il dit.

Le nombre de passagers transportés est tombé à un peu plus de 1,6 million en 2020, contre quelque 12 millions en 2019.

Pour 2021, "l'incertitude demeure", selon le PDG, avec l'apparition de nouveaux variants du virus, plus contagieux, mais les nouvelles sur les capacités de dépistage et les vaccins "sont encourageantes et laissent entrevoir le bout du tunnel".

Il s'est dit "pour la première fois, plus optimiste" sur la possibilité de conclure avec le gouvernement de Justin Trudeau un plan d'aide spécifique pour les compagnies aériennes canadiennes.

Contrairement à plusieurs autres pays, Ottawa a jusqu'à maintenant refusé une aide ciblée pour son secteur aérien, insistant d'abord pour que les compagnies remboursent les clients dont les vols ont été annulés depuis le début de la pandémie et qu'elles reprennent des liaisons intérieures abandonnées.

afp/rp