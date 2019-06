Air Canada acquiert Transat pour 520 millions de dollars canadiens

Montréal (awp/afp) - La compagnie aérienne Air Canada a annoncé jeudi que le voyagiste canadien Transat avait accepté son offre d'achat pour 520 millions de dollars canadiens (près de 346 millions d'euros) en espèces.

La première compagnie aérienne du Canada va racheter toutes les actions de Transat AT inc, qui possède Air Transat, troisième compagnie aérienne canadienne, au prix de 13 dollars par action, a-t-elle précisé dans un communiqué.

Air Canada disposait d'une période d'exclusivité de négociations de 30 jours avec le voyagiste, qui a expiré mercredi. Transat avait également reçu une offre d'un groupe immobilier canadien, Mach, qui avait surenchéri et proposé un rachat à 14 dollars par action.

Cette "convention d'arrangement définitive" conclue entre les deux sociétés doit encore être approuvée par les actionnaires d'Air Transat et par les autorités de régulation du secteur. Le cas échéant, "la transaction devrait être conclue au début de l'année 2020", indique le communiqué.

La première compagnie aérienne du Canada a annoncé son intention de préserver les marques Transat et Air Transat. Les sièges sociaux d'Air Canada et Transat, qui resteront distincts, demeureront à Montréal.

"L'économie québécoise profitera pleinement de la présence à Montréal d'un champion mondial axé sur la croissance dans le domaine de l'aviation, le secteur le plus international du monde", s'est félicité le patron d'Air Canada, Calin Rovinescu, cité par le communiqué.

"Ce regroupement avec Air Canada offrira à Transat de nouvelles perspectives de croissance en plus de lui procurer le soutien d'un vaste réseau offrant de multiples possibilités en matière de correspondance", a pour sa part commenté le président de Transat, Jean-Marc Eustache.

A la Bourse de Toronto, l'action d'Air Canada a grimpé de 3,4% à 40,67 dollars canadiens (27,2 euros) en milieu de matinée, tandis que celle de Transat reculait de 6,6% à 13,25 dollars.

Cofondateur de Transat il y a 33 ans, le Premier ministre du Québec, François Legault, a reconnu jeudi avoir eu un "pincement au coeur" après cette annonce, tout en jugeant que c'était la "moins pire des solutions" pour le voyagiste, dont le siège demeure au Québec.

L'annonce de cette acquisition intervient un mois et demi après l'annonce du rachat de la deuxième compagnie aérienne canadienne, Westjet, par le fonds d'investissement Onex pour 5 milliards de dollars canadiens.

Air Canada, basée à Montréal depuis 1949, compte 36.000 employés dans le monde et a transporté plus de 10 millions de passagers au départ de Montréal en 2018.

Transat, qui compte 5.000 employés dans le monde, propose des forfaits vacances, des séjours hôteliers et des liaisons aériennes sous les marques Transat et Air Transat. Le groupe précise sur son site internet qu'il est présent dans une soixantaine de destinations dans plus de 25 pays en Amérique et en Europe.

afp/rp