Air Canada: perte sur vente d'actifs et taux de change au 2e trimestre

Montréal (awp/afp) - Air Canada a accusé une perte au deuxième trimestre en raison de la cession prévue de 25 avions et de la baisse du dollar canadien, mais moindre qu'attendu par les analystes.

La compagnie aérienne a annoncé vendredi une perte de 77 millions de dollars canadiens (51 millions d'euros) entre avril et juin, après avoir dégagé il y a un an bénéfice de 311 millions de dollars sur la même période.

Hors éléments exceptionnels et ramenée à une action, Air Canada a cependant dégagé un bénéfice de 41 cents au deuxième trimestre, soit 11 cents de mieux que prévu en moyenne par les analystes.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 4,3 milliards de dollars, en hausse de 11% par rapport à l'an dernier, avec des recettes passagers qui ont progressé au même rythme à 3,9 milliards de dollars.

L'allongement de la distance moyenne desservie par les avions Air Canada comme le nombre de vols réalisés a augmenté le volume de carburant brûlé de 5% et la facture moyenne du litre de carburant a bondi de 31%.

En conséquence, les charges d'exploitation ont progressé de 14% au deuxième trimestre.

Air Canada estime être en mesure d'atténuer "environ 75% de la hausse prévue du cours du carburant aviation en 2018", au moyen notamment d'augmentations tarifaires.

Air Canada a comptabilisé au deuxième trimestre une perte de 186 millions de dollars sur la vente de 25 avions Embraer E190, que la compagnie aérienne compte désormais plutôt louer, et une perte de change de 25 millions de dollars.

Air Canada exploitait 413 appareils à la fin du trimestre, soit 20 de plus qu'un an plus tôt et a amélioré son coefficient d'occupation, passé de 82,5% à 83,1% des sièges par avion.

A la Bourse de Toronto, l'action Air Canada gagnait près de 2% vendredi en début de séance.

afp/buc