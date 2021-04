Air Canada renonce au rachat de Transat

Toronto (awp/afp) - Air Canada et Transat ont annoncé vendredi mettre fin à leur accord prévoyant le rachat du voyagiste québécois par Air Canada après avoir compris que la Commission européenne "n'approuvera pas l'acquisition."

La transaction avait été conclue en juin 2019 et validée en décembre 2020 par les actionnaires de Transat, qui est en grande difficulté financière en raison de l'impact de la pandémie de coronavirus sur le transport aérien.

Approuvé par Ottawa en février dernier, l'accord d'acquisition nécessitait encore le feu vert de la Commission européenne, qui avait cependant estimé que le regroupement des deux compagnies pourrait entraîner une hausse des prix et une diminution de l'offre.

"Pour remplir cette condition clé, Air Canada a offert et bonifié un ensemble d'importantes mesures correctives allant bien au-delà des efforts commercialement raisonnables" et "de ce que la CE a traditionnellement accepté dans des affaires de fusion de sociétés aériennes précédentes," a déclaré Air Canada dans un communiqué.

"Toutefois, à la suite de récents pourparlers, il est devenu évident que la CE n'approuvera pas l'acquisition selon l'ensemble de mesures correctives actuellement offert," a ajouté la société.

"Air Canada a conclu que d'offrir d'onéreuses mesures correctives supplémentaires -- qui pourraient, de nouveau, ne pas conduire à une approbation de la CE -- compromettrait considérablement sa capacité à soutenir la concurrence internationale et aurait des répercussions négatives non seulement sur les clients, mais également sur d'autres parties prenantes et sur ses perspectives d'avenir," a-elle-précisé.

Dans un communiqué vendredi, la Commission européenne a affirmé qu'elle "prend note" de la décision des deux sociétés et que les concessions proposées par Air Canada n'étaient pas suffisantes pour résoudre les "problèmes de concurrence" identifiés par la Commission.

"Si l'épidémie de coronavirus a fortement touché le secteur aérien, la préservation des structures de marché concurrentielles est essentielle pour garantir une reprise rapide et forte," a estimé la commissaire à la Concurrence, Margrethe Vestager.

