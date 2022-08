Air France-KLM pourrait envisager de prendre une part minoritaire dans ITA

PARIS (Reuters) - Air France-KLM a annoncé mercredi dans un communiqué qu'il pourrait envisager à moyen terme de prendre une participation minoritaire dans ITA Airways (ex-Alitalia), précisant toutefois qu'à ce stade, le groupe n'investissait pas dans le capital de la compagnie aérienne italienne.

Le Trésor italien a annoncé plus tôt dans la journée que Rome avait choisi le consortium formé par le fonds d'investissement Certares et les compagnies aériennes Air France-KLM et Delta pour engager des négociations exclusives sur une participation majoritaire dans la nouvelle compagnie aérienne d'Italie.

"Air France-KLM se réjouit de l'annonce faite par le gouvernement italien accordant au consortium formé par Certares, Air France-KLM et Delta Air Lines l'exclusivité pour la prochaine phase des négociations en vue de l'acquisition potentielle d'une participation détenue directement par le ministère de l'Economie et des Finances italien dans ITA", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Si l'opération était conclue, la groupe deviendrait un partenaire commercial et opérationnel d'ITA.

