Air France: L'intersyndicale prépare un durcissement du conflit

Ca fait longtemps que je ne prends plus Air France, mais Easy jet, Ryan air, Transavia, Wizzair et autres. J'évite maintenant Ryan air qui traite ses clients comme des vaches à lait, mais les autres sont de bons prestataires de service. Pourquoi payer 4 fois plus cher pour voyager sur Air Fance? parce que le repas est compris? ça fait cher le Mc Do.