L'autorité chinoise de l'aviation civile a autorisé Air Koryo à effectuer des vols entre Pyongyang et Pékin les mardi, jeudi et samedi du 26 mars au 28 octobre, a déclaré mercredi l'autorité dans une réponse aux questions de Reuters.

La compagnie nationale chinoise Air China, qui assurait également des liaisons entre les deux villes, n'a pas demandé à reprendre ses vols entre la Chine et la Corée du Nord. L'autorité de régulation accorde les autorisations de vol par saison.

Avant la pandémie de COVID-19, il y avait habituellement 3 à 5 vols Air Koryo entre Pékin et Pyongyang par semaine, en fonction de la saison et de la demande, ainsi que des vols vers Shanghai et Shenyang, a déclaré Simon Cockerell, directeur général de Koryo Tours, basé à Pékin.

Un vol d'Air Koryo au départ de Pyongyang

a atterri à Pékin

tôt mardi, pour la première fois depuis le début des mesures de confinement en cas de pandémie en 2020, la Corée du Nord ayant ouvert sa frontière aux voyages de passagers.

L'identité des passagers n'a pas été précisée dans l'immédiat, mais les voyagistes occidentaux qui opèrent en Corée du Nord ont déclaré qu'il s'agissait d'un vol spécial destiné à rapatrier les Nord-Coréens bloqués en Chine depuis des années en raison de la fermeture des frontières.

Le trafic des trains de marchandises et des navires a lentement augmenté au cours de l'année écoulée, mais la Corée du Nord commence à peine à autoriser les voyages internationaux de passagers. (Reportage de Sophie Yu et Brenda Goh ; Reportage complémentaire de Laurie Chen ; Rédaction de Tom Hogue et Gerry Doyle)