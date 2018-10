Air Liquide : 3ème trimestre 2018 0 0 24/10/2018 | 07:21 Envoyer par e-mail :

Forte dynamique d’investissement COMMUNIQUE DE PRESSE ET RAPPORT D’ACTIVITE Regulatory News: Air Liquide (Paris:AI): Chiffres clés (en millions d'euros) T3 2018 2018/2017

publié 2018/2017

comparable (1) Chiffre d’affaires Groupe 5 271 + 6,6 % + 6,0 % dont Gaz & Services 5 066 + 5,8 % + 5,2 % dont Ingénierie & Construction 105 + 39,0 % + 38,9 % dont Marchés Globaux & Technologies 100 + 22,1 % + 22,7 % (1) Variations hors effet de change, d’énergie (gaz naturel et électricité) et de périmètre significatif, voir réconciliation en annexe. Commentant le 3ème trimestre, Benoît Potier, Président-Directeur Général, a déclaré : “La forte croissance des ventes enregistrée au 1er semestre s’est poursuivie ce trimestre. Le chiffre d'affaires du Groupe s’élève à 5,3 milliards d’euros, en croissance de 6,6%. Il est porté par l’ensemble des activités du Groupe : Gaz & Services, Ingénierie & Construction et Marchés Globaux & Technologies. L’effet de change, bien qu’encore négatif, s’atténue. La hausse des ventes reflète également l’augmentation du prix de l’énergie. Toutes les activités Gaz & Services affichent des croissances proches de nos objectifs moyen terme les plus élevés, qu’il s’agisse de l’Industriel Marchand, de la Grande Industrie, de la Santé ou de l’Electronique. Sur le plan géographique, nos activités continuent de progresser dans toutes les régions du monde, et tout particulièrement en Asie et aux Etats-Unis. Par ailleurs, le Groupe est en avance sur son programme d’efficacité opérationnelle annuelle et réalisera les synergies liées à l’intégration d’Airgas, dès début 2019, soit avec plus d’un an d’avance. Les flux de trésorerie opérationnels demeurent élevés. Le cycle d’investissement demeure particulièrement bien orienté, avec un montant élevé d’opportunités à 12 mois. Les décisions d’investissement, gages de croissance future, sont en augmentation significative et totalisent 1,9 milliard d’euros à fin septembre. Notre performance depuis le début de l’année reflète déjà les décisions structurantes que nous avons prises au cours des deux dernières années, avec l’intégration d’Airgas, la réorganisation de l’entreprise autour du client, la digitalisation ainsi que la mise en œuvre d’une nouvelle approche de l’innovation. Dans un environnement comparable, Air Liquide est confiant dans sa capacité à réaliser en 2018 une croissance du résultat net, calculée à change constant et hors éléments exceptionnels1 de 2017.” 1 Exceptionnels de 2017 : éléments exceptionnels ayant un impact net positif sur le résultat net 2017 et sans effet sur la trésorerie. Faits marquants du 3ème trimestre Innovation : inauguration du Campus Innovation Paris, sur le plateau de Saclay, avec un centre de R&D totalement rénové et l’annonce de la création d’un accélérateur de start-up deeptech.

: inauguration du Campus Innovation Paris, sur le plateau de Saclay, avec un centre de R&D totalement rénové et l’annonce de la création d’un accélérateur de start-up deeptech. Nouvelles décisions : Investissement pour un client majeur dans le Golfe du Mexique (Etats-Unis). Entrée au Kazakhstan, avec la signature d’un contrat long terme d'approvisionnement en hydrogène et la reprise d’une unité de production existante. Electronique : trois nouveaux investissements, en Chine et à Singapour. GM&T : bio-méthane en Europe du Nord.

: Hydrogène énergie : inauguration d’un électrolyseur pour la production d’hydrogène décarboné au Danemark. Nouvelle réunion du Conseil de l’hydrogène, à San Francisco, réunissant désormais 54 entreprises d’envergure internationale. Le chiffre d’affaires du Groupe, à 5 271 millions d’euros au 3ème trimestre 2018, est en hausse comparable de + 6,0 %, ce qui correspond à la borne supérieure de l’objectif NEOS. Cette forte croissance s’inscrit dans la continuité du 1er semestre et bénéficie de marchés globalement bien orientés. Elle est soutenue par des ventes Gaz & Services élevées, l’amélioration de l’activité Ingénierie & Construction et le fort développement de l’activité Marchés Globaux & Technologies. L’effet de change négatif s’atténue sur le trimestre à - 1,2 %, principalement du fait du raffermissement du dollar américain par rapport à l’euro. L’effet énergie est plus élevé, à + 2,3 %. La vente de l’activité Réfrigérants d’Airgas fin 2017 génère un effet périmètre significatif de - 0,5 %. Ainsi, le chiffre d’affaires du Groupe affiche une variation publiée de + 6,6 % sur le trimestre. Le chiffre d’affaires Gaz & Services atteint 5 066 millions d’euros au 3ème trimestre, en croissance comparable de + 5,2 %. Toutes les zones contribuent à la croissance. Le chiffre d’affaires Gaz & Services de la zone Amériques s’établit à 2 017 millions d’euros sur le trimestre, soit une croissance de + 5,4 % , supérieure à celle du 1 er semestre. Cette évolution reflète un fort niveau d’activité en Grande Industrie (+ 10,2 %), notamment aux Etats-Unis. Les ventes de l’Industriel Marchand affichent une croissance toujours solide (+ 4,2 %) avec un effet prix en hausse aux Etats-Unis. Le chiffre d’affaires de la Santé poursuit son fort développement (+ 7,1 %) dans la zone.

Le chiffre d'affaires de la zone Europe atteint 1 779 millions d'euros au 3 ème trimestre, en hausse de + 3,1 % . La Grande Industrie affiche une progression des ventes sur le trimestre (+ 4,2 %) marquée par une forte demande en hydrogène pour le raffinage et un démarrage en Europe de l'Est. La croissance est solide en Industriel Marchand (+ 2,8 %), dans la continuité du 1 er semestre. Dans la Santé, l'activité connait une progression régulière (+ 4,9 %) soutenue essentiellement par une croissance organique des ventes.

Le chiffre d'affaires de la zone Asie-Pacifique s'établit à 1 099 millions d'euros au 3 ème trimestre, en progression de + 6,4 %. Il bénéficie notamment du dynamisme des activités Industriel Marchand et Electronique. En Grande Industrie, le léger retrait des ventes (- 1,2 %) reflète plusieurs arrêts clients pour maintenance et une plus faible contribution aux ventes d'unités démarrées au 3 ème trimestre 2017 en Chine. L'activité Industriel Marchand reste en forte progression dans la zone (+ 7,7 %) soutenue par une croissance toujours très élevée en Chine. Les ventes de l'Électronique, en progression à deux chiffres (+ 16,4 %), bénéficient d'une demande très dynamique pour de nouvelles molécules et de ventes d'Equipements & Installations exceptionnellement élevées.

s’établit à au 3 trimestre, en progression de Il bénéficie notamment du dynamisme des activités Industriel Marchand et Electronique. En Grande Industrie, le léger retrait des ventes (- 1,2 %) reflète plusieurs arrêts clients pour maintenance et une plus faible contribution aux ventes d’unités démarrées au 3 trimestre 2017 en Chine. L’activité Industriel Marchand reste en forte progression dans la zone (+ 7,7 %) soutenue par une croissance toujours très élevée en Chine. Les ventes de l’Électronique, en progression à deux chiffres (+ 16,4 %), bénéficient d’une demande très dynamique pour de nouvelles molécules et de ventes d’Equipements & Installations exceptionnellement élevées. Le chiffre d’affaires de la zone Moyen-Orient et Afrique atteint 171 millions d’euros, en hausse de + 16,3 %. Le démarrage fin 2017 de la plus grande unité de séparation des gaz de l’air au monde en Afrique du Sud contribue très fortement à la croissance des ventes en Grande Industrie. L’activité est toujours très dynamique en Egypte. Dans la continuité du 1er semestre, le chiffre d’affaires Gaz & Services bénéficie d’une forte contribution de toutes les lignes de métiers et d’une hausse soutenue de la base de l’activité. En Industriel Marchand, la progression des ventes est toujours robuste (+ 4,2 %), soutenue par la plupart des marchés finaux. Les effets prix sont en hausse (+ 2,9 %) et reflètent un meilleur alignement avec l’inflation. L’activité Grande Industrie (+ 5,4 %) bénéficie de démarrages et de montées en puissance d’unités, d’une forte demande en oxygène et en hydrogène dans la zone Amériques et en hydrogène pour l’industrie du raffinage en Europe. Plusieurs arrêts pour maintenance clients limitent la croissance dans la zone Asie. L’activité Santé est dynamique (+ 5,7 %), en particulier la Santé à domicile où le nombre de patients traités continue d’augmenter, et les Ingrédients de spécialité. En Electronique, le chiffre d’affaires progresse de + 8,5 %, soutenu notamment en Asie par le démarrage d’unités de Gaz Vecteurs et une demande dynamique pour les nouvelles molécules, et par des ventes d’Equipements & Installations exceptionnellement élevées. Le chiffre d’affaires de l’Ingénierie & Construction s’élève à 105 millions d’euros, en hausse de + 38,9 % par rapport au 3ème trimestre 2017. Il bénéficie de l’amélioration progressive des prises de commandes depuis début 2017. L’activité Marchés Globaux & Technologies présente des ventes en hausse de + 22,7 % à 100 millions d’euros. Le principal contributeur à cette croissance est le secteur du bio-méthane avec la montée en puissance d’une unité majeure de purification du biogaz de décharge aux Etats-Unis et de trois petites unités de purification du biogaz de déchets agricoles en France et au Royaume-Uni. Les gains d’efficacité du Groupe atteignent 80 millions d’euros au 3ème trimestre et 254 millions d’euros à fin septembre, en avance sur l’objectif annuel de plus de 300 millions d’euros du programme NEOS. Les synergies additionnelles d’Airgas représentent 13 millions de dollars américains au 3ème trimestre et 273 millions de dollars américains en cumulé depuis l’acquisition d’Airgas. L’objectif initial de 300 millions de dollars américains sera atteint début 2019, soit avec plus d’un an d’avance sur l’objectif initial. La capacité d’auto-financement avant variation du besoin en fonds de roulement pour les 9 premiers mois de l’année atteint 3 005 millions d’euros et s’établit à 19,5 % des ventes. Elle permet notamment d’assurer le financement des investissements nets incluant les transactions avec les minoritaires, qui s’établissent à 1 655 millions d’euros à fin septembre, soit 10,7% des ventes, en ligne avec le plan stratégique moyen-terme. La dynamique d’investissement reste forte. Les décisions d’investissements industriels et financiers s’élèvent à environ 510 millions d’euros pour le 3ème trimestre, soit un total de 1,9 milliard d’euros depuis le début de l’année, une hausse de l’ordre de + 15 % sur les 9 premiers mois. Le portefeuille d’opportunités d’investissements à 12 mois s’établit à 2,6 milliards d’euros à fin septembre 2018, en hausse de 100 millions d’euros par rapport à fin juin 2018. Le portefeuille d’opportunités d’investissements à 12 mois est équilibré tant d’un point de vue taille des projets, ce qui contribue à limiter les risques, qu’en termes de répartition par géographie ou par secteur d’activité. CHIFFRE D’AFFAIRES DU 3ÈME TRIMESTRE 2018 Sauf mention contraire, les variations commentées ci-dessous sont toutes des variations à données comparables, hors effets de change, d’énergie (gaz naturel et électricité) et de périmètre significatif. La référence à Airgas correspond aux activités Industriel Marchand et Santé du Groupe aux Etats-Unis. Analyse du chiffre d’affaires du 3ème trimestre CHIFFRE D’AFFAIRES Chiffre d'affaires (en millions d'euros) T3 2017 T3 2018 Variation 2018/2017 publiée Variation 2018/2017 comparable Gaz & Services 4 787 5 066 + 5,8 % + 5,2 % Ingénierie & Construction 75 105 + 39,0 % + 38,9 % Marchés Globaux & Technologies 82 100 + 22,1 % + 22,7 % CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 4 944 5 271 + 6,6 % + 6,0 % Groupe Le chiffre d’affaires du Groupe, à 5 271 millions d’euros au 3ème trimestre 2018, est en hausse comparable de + 6,0 %, ce qui correspond à la borne supérieure de l’objectif NEOS. Cette forte croissance s’inscrit dans la continuité du 1er semestre et bénéficie de marchés globalement bien orientés. Elle est soutenue par des ventes Gaz & Services élevées, l’amélioration de l’activité Ingénierie & Construction et le fort développement de l’activité Marchés Globaux & Technologies. L’effet de change négatif s’atténue sur le trimestre à - 1,2 %, principalement du fait du raffermissement du dollar américain par rapport à l’euro. L’effet énergie est plus élevé, à + 2,3 %. La vente de l’activité Réfrigérants d’Airgas fin 2017 génère un effet périmètre significatif de - 0,5 %. Ainsi, le chiffre d’affaires du Groupe affiche une variation publiée de + 6,6 % sur le trimestre. Gaz & Services Le chiffre d’affaires Gaz & Services atteint 5 066 millions d’euros au 3ème trimestre, en croissance comparable de + 5,2 %. Comme au 1er semestre, il bénéficie d’une forte contribution de toutes les lignes de métiers et d’une hausse soutenue de la base de l’activité. La croissance en Industriel Marchand est robuste (+ 4,2 %), notamment en Amériques et en Europe, et elle reste élevée en Asie. La Grande Industrie (+ 5,4 %) bénéficie d’un démarrage significatif en Afrique du Sud à la fin du 4ème trimestre 2017 et d’une demande soutenue des différents marchés. Dans la Santé, la croissance est très solide (+ 5,7 %) malgré une contribution limitée des petites acquisitions. La demande reste très forte en Electronique avec un chiffre d’affaires en hausse de + 8,5 %, soutenu par des ventes de gaz et d’Equipements & Installations élevées. Les ventes publiées sont en hausse de + 5,8 %, les effets défavorables de change et de périmètre significatif (de - 1,3 % et - 0,5 % respectivement) étant compensés par un effet énergie favorable de + 2,4 %. Chiffre d'affaires par géographie et branche d'activité (en millions d’euros) T3 2017 T3 2018 Variation 2018/2017 publiée Variation 2018/2017 comparable Amériques 1 968 2 017 + 2,5 % + 5,4 % Europe 1 657 1 779 + 7,3 % + 3,1 % Asie-Pacifique 1 010 1 099 + 8,7 % + 6,4 % Moyen-Orient et Afrique 152 171 + 12,8 % + 16,3 % CHIFFRE D'AFFAIRES GAZ & SERVICES 4 787 5 066 + 5,8 % + 5,2 % Grande Industrie 1 286 1 454 + 13,0 % + 5,4 % Industriel Marchand 2 265 2 312 + 2,1 % + 4,2 % Santé 833 862 + 3,4 % + 5,7 % Électronique 403 438 + 8,7 % + 8,5 % Amériques Le chiffre d’affaires Gaz & Services de la zone Amériques s’établit à 2 017 millions d’euros sur le trimestre, soit une croissance de + 5,4 %, supérieure à celle du 1er semestre. Cette évolution reflète un fort niveau d’activité en Grande Industrie (+ 10,2 %), notamment aux Etats-Unis. Les ventes de l’Industriel Marchand affichent une croissance toujours solide (+ 4,2 %) avec un effet prix en hausse aux Etats-Unis. Le chiffre d'affaires de la Santé poursuit son fort développement (+ 7,1 %) dans la zone. La Grande Industrie affiche un chiffre d'affaires en hausse de + 10,2 % . Il bénéficie d'une forte croissance des volumes d'oxygène, soutenus par le démarrage d'OCI aux Etats-Unis et des montées en puissance d'unités aux Etats-Unis et en Amérique latine. L'activité hydrogène poursuit son développement dans la zone avec des volumes également en forte croissance. Aux Etats-Unis, les ventes bénéficient d'un effet de comparaison favorable du fait des ouragans qui ont affecté l'activité au 3 ème trimestre 2017.

En Industriel Marchand , les ventes progressent de + 4,2 %. Aux Etats-Unis, la croissance est soutenue par des ventes solides de gaz en bouteilles qui bénéficient de la bonne orientation de la plupart des marchés finaux. Au Canada, les ventes de gaz en bouteilles et de produits associés sont en forte augmentation. La croissance en Amérique du Sud reste dynamique, avec notamment des ventes en forte hausse au Brésil. Les effets prix dans la zone se renforcent en ligne avec l'inflation et s'établissent à + 3,4 % .

Le chiffre d'affaires de la Santé progresse de + 7,1 % malgré une contribution limitée des petites acquisitions. La croissance est forte dans les Gaz médicaux aux Etats-Unis. Le développement de l'activité reste très dynamique en Amérique latine, notamment au Brésil, en Argentine et en Colombie.

progresse de malgré une contribution limitée des petites acquisitions. La croissance est forte dans les Gaz médicaux aux Etats-Unis. Le développement de l’activité reste très dynamique en Amérique latine, notamment au Brésil, en Argentine et en Colombie. Le chiffre d’affaires de l’Électronique affiche une croissance de + 3,2 %, soutenu notamment par l’activité Equipements & Installations. Europe Le chiffre d’affaires de la zone Europe atteint 1 779 millions d’euros au 3ème trimestre, en hausse de + 3,1 %. La Grande Industrie affiche une hausse des ventes sur le trimestre (+ 4,2 %) marquée par une forte demande de l’activité raffinage et un démarrage en Europe de l’Est. La croissance est solide en Industriel Marchand (+ 2,8 %), dans la continuité du 1er semestre. La Santé poursuit son développement régulier (+ 4,9 %) soutenu essentiellement par la croissance organique des ventes. Le chiffre d’affaires de la Grande Industrie progresse de + 4,2 % au 3ème trimestre 2018, soutenu notamment par une forte demande en hydrogène pour le raffinage. Les volumes d’oxygène sont en léger retrait, la demande des aciéristes étant limitée notamment en France et en Allemagne. Au Benelux, les ventes de l’activité cogénération sont élevées. En Europe de l’Est, le développement est particulièrement dynamique, notamment en Russie et au Kazakhstan où le Groupe démarre son activité avec la reprise d’une unité de production d’hydrogène à Pavlodar pour servir les besoins du producteur national d’hydrocarbures. Les ventes en Industriel Marchand progressent de + 2,8 % sur le trimestre. Le niveau d’activité est robuste notamment en France, en Allemagne et en Italie. Les ventes de gaz en bouteilles progressent mais la hausse reste encore inférieure à celle des ventes de gaz sous forme liquide. La croissance se poursuit à un rythme très élevé en Europe de l’Est, plus particulièrement en Pologne, en Russie et en Turquie. Les effets prix continuent de se renforcer et s’établissent à + 1,6 % , rattrapant progressivement l’inflation.

La Santé poursuit son développement régulier avec une croissance des ventes essentiellement organique de + 4,9 %, la contribution des petites acquisitions étant limitée. L'activité Santé à domicile reste très dynamique avec notamment un nombre de patients diabétiques en forte augmentation, en particulier en Scandinavie. Le développement des ventes de Gaz médicaux pour les hôpitaux est plus modéré, affecté par une pression tarifaire constante. Les ventes de l'activité Ingrédients de spécialité sont en forte progression. Asie-Pacifique Le chiffre d'affaires de la zone Asie-Pacifique s'établit à 1 099 millions d'euros au 3ème trimestre, en progression de + 6,4 % soutenu notamment par le dynamisme des activités Industriel Marchand et Electronique. En Grande Industrie, le léger retrait des ventes (- 1,2 %) reflète plusieurs arrêts clients pour maintenance et une plus faible contribution aux ventes d'unités démarrées au 3ème trimestre 2017 en Chine. L'activité Industriel Marchand reste en forte progression dans la zone (+ 7,7 %) soutenue par une croissance toujours très élevée en Chine. Les ventes de l'Électronique, en progression à deux chiffres (+ 16,4 %), bénéficient d'une demande très dynamique pour de nouvelles molécules et de ventes d'Equipements & Installations exceptionnellement élevées. En léger retrait de - 1,2 %, le chiffre d'affaires de la Grande Industrie est pénalisé par plusieurs arrêts clients pour maintenance en Chine et à Singapour. Par ailleurs, la contribution aux ventes des montées en puissance d'unités démarrées au 3 ème trimestre 2017 en Chine est plus faible et ne compense plus la perte du chiffre d'affaires de trois unités isolées au Nord de la Chine cédées fin 2017. La demande des clients est solide, notamment en Corée du Sud dans le raffinage et en Asie du Sud-Est dans la chimie.

En Industriel Marchand, le chiffre d'affaires est en forte augmentation de + 7,7 % avec des situations très différentes selon les pays. En Chine, la croissance reste supérieure à + 15 %, toujours soutenue par la forte hausse des volumes de gaz en bouteilles ainsi que par la progression des prix. Le chiffre d'affaires au Japon est stable et l'activité en Australie poursuit son amélioration. Les effets prix s'établissent à + 2,3 % dans la zone.

le chiffre d’affaires est en forte augmentation de avec des situations très différentes selon les pays. En Chine, la croissance reste supérieure à + 15 %, toujours soutenue par la forte hausse des volumes de gaz en bouteilles ainsi que par la progression des prix. Le chiffre d’affaires au Japon est stable et l’activité en Australie poursuit son amélioration. Les effets prix s’établissent à dans la zone. Le chiffre d’affaires de l’Electronique présente de nouveau une forte hausse de + 16,4 %. Il bénéficie d’une demande dynamique pour les molécules Avancées, notamment en Corée du Sud, en Chine et à Singapour, et de la montée en puissance d’unités de Gaz Vecteurs à Singapour, en Chine et au Japon. Les ventes d’Equipements & Installations restent exceptionnellement élevées, en croissance de plus de + 50 %. Moyen-Orient et Afrique Le chiffre d’affaires de la zone Moyen-Orient et Afrique atteint 171 millions d’euros, en hausse de + 16,3 %. En Grande Industrie, les ventes continuent de bénéficier du démarrage fin 2017 de la plus grande unité de séparation des gaz de l’air au monde en Afrique du Sud. L’activité est toujours très dynamique en Egypte avec le démarrage d’une unité de séparation des gaz de l’air au 1er trimestre et des volumes croissants en Industriel Marchand. L’activité Santé poursuit son développement, notamment en Arabie saoudite où une acquisition récente a initié le démarrage de l’activité Santé à domicile. Ingénierie & Construction Le chiffre d’affaires de l’Ingénierie & Construction s’élève à 105 millions d’euros, en hausse de + 38,9 % par rapport au 3ème trimestre 2017. Il bénéficie de l’amélioration progressive des prises de commandes depuis début 2017. Les prises de commandes atteignent 656 millions d’euros à fin septembre, en hausse de +30% par rapport à fin septembre 2017. Les unités de séparation des gaz de l’air représentent environ 60 % des commandes. Il s’agit de projets Groupe et de commandes de clients tiers, en particulier en Asie et en Europe de l’Est. Marchés Globaux & Technologies L’activité Marchés Globaux & Technologies présente des ventes en hausse de + 22,7 % à 100 millions d’euros. Le principal contributeur à cette croissance est le secteur du bio-méthane avec la montée en puissance d’une unité majeure de purification du biogaz de décharge aux Etats-Unis et de trois petites unités de purification du biogaz de déchets agricoles en France et au Royaume-Uni. Les prises de commandes sont en augmentation de +70% à fin septembre et s’élèvent à 328 millions d’euros. Focus Début septembre, Air Liquide a inauguré à Hobro au Danemark, HyBalance, un site pilote de production d’hydrogène décarbonné , en présence des partenaires du projet. Cette usine utilise la technologie de l’électrolyse , qui permet d’équilibrer le réseau électrique et de stocker le surplus d’électricité sous forme d’hydrogène , lequel sera utilisé pour l’industrie et les transports. L’électrolyseur, d’une capacité de 1,2 MW permet de produire environ 500 kg d’hydrogène par jour sans émission de CO 2 . Dans le cadre de ce projet initié en 2016, Air Liquide a développé, construit et exploite l’unité de production d’hydrogène par électrolyse de l’eau, ainsi que le centre de remplissage pour ses clients industriels livrés par camion.

Fin septembre, Air Liquide a inauguré, son Campus Innovation Paris, situé sur le plateau de Saclay, en région parisienne. Ce nouveau Campus incarne l'approche « innovation ouverte » du Groupe, notamment au service de la transition énergétique et l'environnement, la santé et la transformation numérique. Il comprend le plus grand centre de Recherche & Développement du Groupe, un bâtiment totalement rénové pour un investissement de 50 millions d'euros. C’est un bâtiment à haute performance énergétique qui permet de tester les nouvelles énergies propres : pile à combustible, panneaux photovoltaïques, gaz naturel 100 % bio-méthane et électricité 100 % renouvelable. Il rassemble près de 500 collaborateurs dont 350 chercheurs, et comporte 48 laboratoires et des plateformes pilotes, sur 15 000 m2. Le Campus Innovation accueillera également dès 2019 un accélérateur de start up deeptech. Cycle d’investissement Le regain d’activité constaté ces derniers trimestres concernant les projets d’investissement se poursuit. La nouvelle augmentation du portefeuille d’opportunités à 12 mois confirme une demande globale dynamique. DECISIONS D’INVESTISSEMENTS ET INVESTISSEMENTS EN COURS Les décisions d’investissements industriels et financiers s’élèvent à environ 510 millions d’euros pour le 3ème trimestre, soit un total de 1,9 milliard d’euros depuis le début de l’année, une hausse de l’ordre de + 15 % sur les 9 premiers mois. Les décisions industrielles représentent la quasi-totalité des décisions au 3ème trimestre. Elles incluent deux contrats majeurs pour la Grande Industrie avec un investissement d’efficacité au Japon et un investissement de croissance aux Etats-Unis, trois investissements pour l’Electronique en Asie et un contrat de fourniture de bio-méthane en Europe du Nord. Sur les 9 premiers mois de l’année, Air Liquide a signé 14 nouveaux projets de plus de 20 millions d’euros d’investissement dont la moitié en Asie. Le taux de succès en termes de signatures de projets est très élevé sur les bassins industriels où le Groupe est déjà présent : dans le Golfe du Mexique aux Etats-Unis où des projets ont été signés pour environ 200 millions d’euros d’investissement, au Benelux pour environ 80 millions d’euros et en Corée du Sud pour 100 millions d’euros. Enfin, en Electronique, Air Liquide a une position de leader sur les projets avec les clients de premier rang. Les décisions d’investissements financiers s’élèvent à environ 20 millions d’euros au 3ème trimestre et plusieurs projets sont actuellement à l’étude pour une finalisation rapide. Les investissements en cours d’exécution (« investment backlog ») représentent un montant total de 2,4 milliards d’euros, en hausse de plus de + 100 millions d’euros par rapport à fin juin 2018. Ils devraient apporter une contribution future aux ventes annuelles d’environ 1 milliard d’euros par an après montée en puissance complète des unités. DEMARRAGES Trois démarrages ont été réalisés au cours du 3ème trimestre 2018. Il s’agit de trois sites Grande Industrie : une unité de cogénération aux Etats-Unis, une unité de purification d’hydrogène au Benelux et une reprise de site au Kazakhstan qui marque l’entrée du Groupe dans ce pays. Focus Début septembre, Air Liquide a commencé à fournir de l’hydrogène au Kazakhstan grâce à l’acquisition d’unités d’hydrogène et de purification d’une capacité totale pouvant atteindre 30 000 Nm3/h. Cet investissement de 12 millions d’euros réalisé par Air Liquide Munay Tech Gases (ALMTG) constitue la première étape de la coopération entre Air Liquide et KazMunayGaz (KMG). L’hydrogène et la vapeur produits seront livrés à Pavlodar Oil Chemistry Refinery dans le cadre d’un contrat d’approvisionnement de long-terme en gaz. La contribution aux ventes des montées en puissance et des démarrages d’unités s’élève à 56 millions d’euros sur le trimestre et un peu plus de 190 millions d’euros depuis le début de l’année. La contribution la plus importante correspond au démarrage d’une unité majeure de séparation des gaz de l’air en Afrique du Sud fin décembre 2017. Sur l’année, la contribution aux ventes 2018 des démarrages et montées en puissance d'unités devrait s’établir à environ 250 millions d’euros. En ce qui concerne le projet Fujian Shenyuan en Chine, les unités Air Liquide fonctionnent et les permis finaux ont été obtenus. Néanmoins, les discussions se poursuivent avec le client sur la mise en œuvre du contrat, aussi le Groupe reste-t-il prudent sur la date du démarrage commercial. OPPORTUNITES D’INVESTISSEMENTS Le portefeuille d’opportunités d’investissements à 12 mois s’établit à 2,6 milliards d’euros à fin septembre 2018, en hausse de 100 millions d’euros par rapport à juin 2018, les nouveaux projets entrant dans le portefeuille étant supérieurs à ceux signés par le Groupe, remportés par la concurrence ou retardés. Le portefeuille d’opportunités d’investissement n’avait pas atteint un tel niveau depuis fin 2015. La zone Amériques reste la première géographie au sein du portefeuille avec plus de 40% des opportunités, et les zones Asie et Moyen-Orient & Afrique augmentent leur taille relative. Les opportunités viennent principalement de l’industrie chimique et du secteur du raffinage pour la Grande Industrie, qui représentent à eux deux plus de 50% du portefeuille, et de l’industrie des semi-conducteurs en Electronique. Environ 85% des projets sont inférieurs à 50 millions d’euros d’investissement et 6 projets sont compris entre 100 et 150 millions d’euros ; la taille moyenne des projets est de l’ordre de 20 millions d’euros. Cette taille moyenne plus faible permet de mieux répartir les risques et d’assurer une croissance future plus régulière. Le portefeuille d’opportunités contient quelques reprises de sites ayant une contribution plus rapide à la croissance. Le portefeuille d’opportunités d’investissements à 12 mois est équilibré tant d’un point de vue taille des projets, ce qui contribue à limiter les risques, qu’en termes de répartition par géographie ou par secteur d’activité. Performance opérationnelle Les gains d’efficacité du Groupe atteignent 80 millions d’euros au 3ème trimestre et 254 millions d’euros à fin septembre, en avance sur l’objectif annuel de plus de 300 millions d’euros du programme NEOS. Ils intègrent une contribution d’Airgas, à hauteur de 22 millions d’euros à fin septembre. Les efficacités proviennent pour environ 50 % de projets industriels qui visent principalement la diminution des coûts logistiques, en particulier chez Airgas, et l’optimisation du fonctionnement des unités de production. Il s’agit par exemple de l’accélération du déploiement des centres d’opérations à distance (Smart Innovative Operations, SIO), en particulier aux Etats-Unis, ou encore de l’intégration de la caverne hydrogène dans la gestion du réseau de canalisations aux Etats-Unis. Les gains sur achats représentent plus de 25 % des efficacités et sont principalement liés aux achats d’énergie en Grande Industrie et de molécules en Electronique. Le solde des efficacités correspond essentiellement à des efficacités administratives et des réorganisations. La Grande Industrie et l’Industriel Marchand sont les branches d’activité qui engendrent le plus d’efficacités et représentent près des deux tiers du total. Les synergies additionnelles d’Airgas représentent 13 millions de dollars américains au 3ème trimestre et 273 millions de dollars américains en cumulé depuis l’acquisition d’Airgas. La part des synergies de croissance augmente et représente désormais environ la moitié des synergies du trimestre. Elles proviennent du déploiement d’offres croisées aux Etats-Unis telles que les petits générateurs sur site de technologie Air Liquide proposés aux clients d’Airgas, et les gaz en bouteilles et les produits associés au gaz désormais disponibles aux clients d’Air Liquide. Il s’agit également de l’accompagnement des clients d’Airgas au Canada et au Mexique. L’objectif de 300 millions de dollars américains sera atteint début 2019, soit avec plus d’un an d’avance sur l’objectif initial. La capacité d’auto-financement avant variation du besoin en fonds de roulement pour les 9 premiers mois de l’année atteint 3 005 millions d’euros et s’établit à 19,5 % des ventes. Elle permet notamment d’assurer le financement des investissements nets incluant les transactions avec les minoritaires, qui s’établissent à 1 655 millions d’euros à fin septembre, soit 10,7% des ventes, en ligne avec le plan stratégique moyen-terme. Perspectives La forte croissance des ventes enregistrée au 1er semestre s’est poursuivie ce trimestre. Le chiffre d'affaires du Groupe s’élève à 5,3 milliards d’euros, en croissance de 6,6 %. Il est porté par l’ensemble des activités du Groupe : Gaz & Services, Ingénierie & Construction et Marchés Globaux & Technologies. L’effet de change, bien qu’encore négatif, s’atténue. La hausse des ventes reflète également l’augmentation du prix de l’énergie. Toutes les activités Gaz & Services affichent des croissances proches des objectifs moyen terme les plus élevés, qu’il s’agisse de l’Industriel Marchand, de la Grande Industrie, de la Santé ou de l’Electronique. Sur le plan géographique, les activités continuent de progresser dans toutes les régions du monde, et tout particulièrement en Asie et aux Etats-Unis. Par ailleurs, le Groupe est en avance sur son programme d’efficacité opérationnelle annuelle et réalisera les synergies liées à l’intégration d’Airgas, dès début 2019, soit avec plus d’un an d’avance. Les flux de trésorerie opérationnels demeurent élevés. Le cycle d’investissement demeure particulièrement bien orienté, avec un montant élevé d’opportunités à 12 mois. Les décisions d’investissement, gages de croissance future, sont en augmentation significative et totalisent 1,9 milliard d’euros à fin septembre. La performance depuis le début de l’année reflète déjà les décisions structurantes prises au cours des 2 dernières années, avec l’intégration d’Airgas, la réorganisation de l’entreprise autour du client, la digitalisation ainsi que la mise en œuvre d’une nouvelle approche de l’innovation. Dans un environnement comparable, Air Liquide est confiant dans sa capacité à réaliser en 2018 une croissance du résultat net, calculée à change constant et hors éléments exceptionnels2 de 2017. 2 Exceptionnels de 2017 : éléments exceptionnels ayant un impact net positif sur le résultat net 2017 et sans effet sur la trésorerie. ANNEXES Impacts du change, de l’énergie et du périmètre significatif (Trimestre) Méthode employée Au-delà de la comparaison des chiffres publiés, les informations financières sont fournies hors change, hors effet de variation des prix du gaz naturel et de l’électricité et hors effet de périmètre significatif. Les gaz pour l’industrie et la santé ne s’exportant que très peu, l’impact des variations monétaires sur les niveaux d’activité et de résultat est limité à la conversion des états financiers en euros pour les filiales situées en dehors de la zone euro. L’effet de change est calculé sur la base des agrégats de la période convertis au taux de change de la période précédente.

est calculé sur la base des agrégats de la période convertis au taux de change de la période précédente. Par ailleurs, le Groupe répercute à ses clients la variation des coûts de l’énergie (gaz naturel et électricité) à travers une facturation indexée intégrée à leurs contrats moyen et long terme. Cela peut conduire à une variation significative des ventes (principalement dans la Branche d'activité Grande Industrie) d'une période à l'autre selon la fluctuation des prix de marché de l'énergie. Un impact énergie est calculé sur les ventes de chacune des principales filiales de l’activité Grande Industrie. Leur consolidation permet de déterminer l’impact énergie pour le Groupe. Le taux de change utilisé est le taux de change moyen annuel de l’année N-1. Ainsi, au niveau d’une filiale, la formule suivante donne l’impact énergie, calculé respectivement pour le gaz naturel et pour l'électricité : Impact énergie = Part des ventes indexée sur l'énergie année (N-1) x (Prix énergie moyen année (N) - Prix énergie moyen année (N-1)) Cet effet de l’indexation du gaz naturel et de l’électricité n’a pas d’impact sur le résultat opérationnel courant. L’effet périmètre significatif correspond à l’impact sur les ventes de toute acquisition ou cession de taille significative pour le Groupe. Ces variations de périmètre sont déterminées : pour les acquisitions de la période, en déduisant des agrégats de la période la contribution de l'acquisition, pour les acquisitions de la période antérieure, en déduisant des agrégats de la période la contribution de l'acquisition allant du 1 er janvier de la période en cours jusqu'à la date anniversaire de l'acquisition, pour les cessions de la période, en déduisant des agrégats de la période précédente la contribution de l'entité cédée à compter du jour anniversaire de la cession, pour les cessions de la période antérieure, en déduisant des agrégats de la période précédente la contribution de l'entité cédée.

correspond à l’impact sur les ventes de toute acquisition ou cession de taille significative pour le Groupe. Ces variations de périmètre sont déterminées : Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2018 comprend les effets suivants : (en millions d’euros) T3 2018 Variation T3 2018/2017 Publiée Effet de change Effet du gaz naturel Effet de l'électricité Effet de périmètre significatif Variation T3 2018/2017 Comparable Chiffre d'affaires Groupe 5 271 + 6,6 % (61) 82 36 (26) + 6,0 % Effets en % - 1,2 % + 1,6 % + 0,7 % - 0,5 % Gaz & Services 5 066 + 5,8 % (61) 82 36 (26) + 5,2 % Effets en % - 1,3 % + 1,7 % + 0,7 % - 0,5 % Chiffre d’affaires consolidé des 9 premiers mois 2018 Impacts du change, de l’énergie (gaz naturel et électricité) et du périmètre significatif sur les ventes des 9 premiers mois 2018 : (en millions d’euros) 9M 2018 Variation 9M 2018/2017 Publiée Effet de change Effet du gaz naturel Effet de l'électricité Effet de périmètre significatif Variation 9M 2018/2017 Comparable Chiffre d'affaires Groupe 15 433 + 1,3 % (746) 99 55 (97) + 5,8 % Effets en % - 4,9 % + 0,6 % + 0,4 % - 0,6 % Gaz & Services 14 835 + 0,5 % (732) 99 55 (97) + 5,1 % Effets en % - 5,0 % + 0,7 % + 0,4 % - 0,7 % PAR GÉOGRAPHIE Chiffre d’affaires (en millions d’euros) 9M 2017 9M 2018 Variation publiée Variation comparable Amériques 6 219 5 891 - 5,3 % + 4,8 % Europe 5 028 5 243 + 4,3 % + 2,5 % Asie-Pacifique 3 042 3 206 + 5,4 % + 8,0 % Moyen-Orient et Afrique 476 495 + 4,1 % + 16,5 % Gaz & Services 14 765 14 835 + 0,5 % + 5,1 % Ingénierie & Construction 221 285 + 28,8 % + 32,9 % Marchés Globaux & Technologies 251 313 + 24,9 % + 27,1 % CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 15 237 15 433 + 1,3 % + 5,8 % PAR BRANCHE MONDIALE D’ACTIVITÉ Chiffre d’affaires (en millions d’euros) 9M 2017 9M 2018 Variation publiée Variation comparable Grande Industrie 3 980 4 172 + 4,8 % + 5,3 % Industriel Marchand 7 022 6 813 - 3,0 % + 4,3 % Santé 2 523 2 576 + 2,1 % + 5,9 % Électronique 1 240 1 274 + 2,7 % + 7,3 % CHIFFRE D'AFFAIRES GAZ & SERVICES 14 765 14 835 + 0,5 % + 5,1 % La présentation de la publication est disponible à partir de 9h00 (heure de Paris) sur www.airliquide.com Tout au long de l’année suivez l’actualité d’Air Liquide sur @AirLiquideGroup PROCHAINS RENDEZ-VOUS Résultats annuels 2018 :

14 février 2019 Salon Actionaria, Paris, France :

22-23 novembre 2018 Air Liquide est le leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 80 pays avec environ 65 000 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,5 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Air Liquide a pour ambition d’être le leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus durable. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable dans la durée. Elle s’appuie sur l’excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en réseau mise en place par le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes.



Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à 20,3 milliards d’euros en 2017. Ses solutions pour protéger la vie et l’environnement représentent plus de 40 % de ses ventes. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good. Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181023006057/fr/

