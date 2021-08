Air Liquide : Modification de Capital

Réduction du capital par annulation d’actions

Air Liquide (Paris:AI) :

Faisant usage de l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 4 Mai 2021 en sa 14ème résolution, le Conseil d’Administration a décidé de réduire le capital social d’un montant de 907 500,00 euros pour le ramener de 2 605 133 982,00 euros à 2 604 226 482,00 euros par annulation de 165 000 (cent soixante cinq mille) actions acquises en vertu de l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale Ordinaires du 7 mai 2019 (dans sa 4ème résolution).

La différence entre la valeur comptable des actions (soit 22 182 534 euros) et la valeur nominale (soit 907 500 euros), égale à 21 275 034 euros sera imputée sur le compte « prime d’émission ».

En conséquence, le capital social sera réduit de 2 605 133 982,00 euros à 2 604 226 482,00 euros.

Le nouveau capital de la société qui prend immédiatement effet s’élève à :

2 604 226 482,00 euros

Divisé en 473 495 724 actions au nominal de 5,50 euros entièrement libérées.

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l'industrie et la santé. Présent dans 78 pays avec 64 500 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,8 millions de clients et de patients.

Air Liquide a pour ambition d’être un leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus durable - avec au cœur de sa stratégie, un engagement marqué en faveur du climat et de la transition énergétique. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable, régulière et responsable dans la durée. Elle s’appuie sur l’excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en réseau mise en place par le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à plus de 20 milliards d’euros en 2020. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.

