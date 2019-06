Air Liquide : annonce les 3 lauréats du Challenge scientifique 2018

Regulatory News:

Trois lauréats ont été récompensés à l’issue du Challenge scientifique 2018, parmi plus de 132 propositions provenant de 34 pays différents. Dans le cadre de cette deuxième édition, Air Liquide (Paris:AI) avait invité des équipes de chercheurs, de start-up et d’instituts privés ou publics, à proposer des projets de recherche scientifique portant sur l’amélioration de la qualité de l’air et la lutte contre le changement climatique à l’aide des Petites Molécules Essentielles telles que l’oxygène, l’azote, l’hydrogène, le dioxyde de carbone, etc.

Les trois lauréats ont reçu le « Prix Scientifique Air Liquide » dont le montant s’élève à 50 000 euros. Ils ont en outre signé avec le Groupe un partenariat qui leur permettra d’être financé à hauteur de 1,5 million d’euros, partagés entre les trois projets, afin de développer leurs propositions scientifiques et de les transformer en technologies adaptées au marché. Pour chaque sujet, les gagnants sont :

Sujet “Lower-CO 2 H 2 ” - Comment produire de l’hydrogène à un prix compétitif, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre ?

José Manuel Serra Alfaro, de l’Instituto de Tecnología Química (centre de recherche créé par l’Universitat Politècnica de València et le Consejo Superior de Investigaciones Científicas) en Espagne. Le partenariat portera sur la mise au point d’un nouveau procédé utilisant une membrane-réacteur pour produire de l’H 2 purifié en une seule étape.

Sujet “H 2 is coming” - Comment valoriser l’hydrogène dans les procédés industriels reposant sur la combustion d’énergies fossiles pour éviter les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques ?

Christophe Coperet, de l’ETH Zurich en Suisse. Le partenariat portera sur la mise au point de catalyseurs performants pour l’utilisation de H 2 et de CO 2 afin de produire du méthanol.

Sujet “Sustainable farm to fork” - Comment nourrir 7,6 milliards d'habitants de manière saine, abordable, durable et respectueuse de l’environnement ?

Wenbiao Shen, de l’Université Nanjing Agricultural en Chine. Le partenariat portera sur l’utilisation d’eau enrichie en H 2 dans l’agriculture pour réduire le recours aux engrais et pesticides.

François Darchis, Directeur de la société et membre du Comité Exécutif du groupe Air Liquide, supervisant l’innovation, a déclaré : “Ce challenge scientifique contribue à renforcer les coopérations du Groupe avec la communauté scientifique internationale (universitaires, instituts de technologie, laboratoires...). Il incarne parfaitement la démarche d’innovation ouverte d’Air Liquide. Ce challenge nous permet de continuer à élargir nos connaissances sur les Petites Molécules Essentielles pour imaginer de nouvelles solutions qui réduisent l’empreinte carbone du Groupe et de ses clients, et qui répondent aux grands défis sociétaux.”

Les lauréats ont été sélectionnés par un jury de 7 membres, présidé par le Directeur de la Recherche & Développement d’Air Liquide, et composé du Professeur Jean-Pierre Sauvage, Professeur émérite de l’Université de Strasbourg, Lauréat du prix Nobel en Chimie en 2016 pour ses travaux sur le développement des machines moléculaires, du Professeur Pamela Ronald, phytopathologiste et généticienne à l’Université de Californie à Davis, Membre de la American Association for the Advancement of Science (AAAS), et de cinq experts Air Liquide, « Fellows », distingués dans le cadre du programme de reconnaissance interne du Groupe.

