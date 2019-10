Air Liquide : collabore avec ArcelorMittal dans un projet pilote pour capturer et recycler les émissions carbone

Regulatory News:

Air Liquide (Paris:AI) est partenaire d’ArcelorMittal dans la première implantation industrielle d’un projet pilote afin de réduire les émissions carbone dans la production d’acier et de les recycler en produits chimiques, plus précisément en bioéthanol avancé*.

Dans le cadre de ce projet, Air Liquide Engineering & Construction fournira la solution technologique qui filtre les effluents gazeux du haut fourneau. Ces gaz seront ensuite injectés dans un bioréacteur pour produire du bioéthanol. Cette technologie s’appuie sur le savoir-faire d’Air Liquide et illustre sa capacité à développer des solutions durables qui aident ses clients de l’industrie sidérurgique à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Mené par ArcelorMittal, leader mondial de la sidérurgie, en collaboration avec son partenaire Lanzatech, ce projet est soutenu par EU Horizon 2020, le programme de recherche et innovation de l’Union européenne. Sa mise en œuvre dans l’aciérie d’ArcelorMittal de Gand, en Belgique, en fera le premier site industriel européen de démonstration de production de bioéthanol à partir des effluents gazeux émis pendant la production d’acier. La construction de l’installation est en cours et elle devrait être opérationnelle fin 2020. A terme, le site devrait produire 80 millions de litres de bioéthanol par an.

François Venet, Directeur de la Société en charge de la stratégie, membre du comité exécutif du groupe Air Liquide, qui supervise également la Branche d’Activité Mondiale Grande Industrie et l’activité Ingénierie & Construction, a déclaré : « Ce nouveau partenariat avec ArcelorMittal illustre notre engagement commun pour contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il constitue un exemple clair des initiatives qu’Air Liquide s’est engagé à prendre dans le cadre de ses Objectifs climat. Nous nous efforçons de repousser les frontières de l’innovation pour réduire l’empreinte carbone de l’industrie et développer pour nos clients des solutions technologiques qui contribueront à la transition énergétique.”

*Le bioéthanol avancé est un carburant de deuxième génération obtenu à partir de biomasse non alimentaire.

Air Liquide Ingénierie & Construction

Air Liquide Ingénierie & Construction construit les unités de production du groupe Air Liquide (principalement les unités de séparation des gaz de l’air et de production d’hydrogène) et fournit aux clients externes des technologies et procédés efficaces, durables et personnalisés. Grâce à son cœur d’expertise dans les gaz industriels, la conversion d’énergie et la purification des gaz, Air Liquide Ingénierie & Construction aide ses clients à optimiser les ressources naturelles. Cette activité couvre l’ensemble du cycle de vie des projets : services de licence d’ingénierie / équipements brevetés, compétences de premier plan en matière d’ingénierie et de conception, gestion de projet et services d’exécution. En tant que partenaire technologique, nous mettons notre recherche et développement au service des clients pour contribuer à la transition énergétique. En 2018, son chiffre d’affaires s’est élevé à 430 millions d’euros.

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 80 pays avec environ 66 000 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,6 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au coeur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Air Liquide a pour ambition d’être un leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus durable. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable dans la durée. Elle s’appuie sur l’excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en réseau mise en place par le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à 21 milliards d’euros en 2018. Ses solutions pour protéger la vie et l’environnement représentent plus de 40 % de ses ventes. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.

