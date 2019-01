Air Liquide : fait un investissement stratégique dans la production d'hydrogène décarboné par électrolyse

Regulatory News:

Air Liquide (Paris:AI) annonce avoir pris une participation de 18,6 % dans le capital de la société canadienne Hydrogenics Corporation, un spécialiste des équipements de production d’hydrogène par électrolyse et des piles à combustible. Cette opération stratégique, qui correspond à un investissement de 20,5 millions de dollars américains (18 millions d’euros), permet au Groupe de réaffirmer son engagement à long terme dans les marchés de l’hydrogène énergie et son ambition d'être un acteur majeur dans la fourniture d'hydrogène décarboné notamment pour l'industrie et les marchés de la mobilité.

Convaincu que l’hydrogène jouera un rôle primordial dans la transition énergétique, Air Liquide est depuis plusieurs années un pionnier dans le développement de la filière hydrogène. Air Liquide et Hydrogenics ont également conclu un accord technologique et commercial afin de développer conjointement des technologies d'électrolyse PEM (Proton Exchange Membrane) pour les marchés de l'hydrogène énergie qui sont en pleine croissance dans le monde.

Commentant cet investissement, François Darchis, Directeur de la Société et membre du Comité Exécutif d’Air Liquide, supervisant l’Innovation, a déclaré: “L’électrolyse de l’eau est une des technologies clefs pour accélérer l’émergence de l’hydrogène comme vecteur d’énergie durable. En effet, elle permet de produire de l’hydrogène totalement décarboné, grâce notamment à l’électricité renouvelable. En s’associant à Hydrogenics, entreprise leader dans les technologies de l'électrolyse et de la pile à combustible, Air Liquide complète ainsi son portefeuille de technologies et renforce sa capacité à proposer de l'hydrogène décarboné de manière compétitive et à grande échelle. Nous sommes plus que jamais convaincus que l’hydrogène jouera un rôle majeur dans la lutte contre le réchauffement climatique. Diminuer drastiquement les émissions de CO2 est vital pour la planète. Dans ce domaine, Air Liquide a les objectifs les plus ambitieux de son industrie”.

Hydrogenics Corporation

Hydrogenics Corporation (www.hydrogenics.com) est un leader mondial dans le domaine de l'ingénierie et de la mise au point des technologies nécessaires à l'accélération pour la transition énergétique. Hydrogenics, dont le siège social est situé à Mississauga, en Ontario, fournit des équipements de production d'hydrogène, de stockage d'énergie et d'alimentation en hydrogène à ses clients et partenaires dans le monde entier. Hydrogenics possède des sites de production en Allemagne, en Belgique et au Canada et des centres de service en Russie, en Europe, aux États-Unis et au Canada.

L’engagement Air Liquide en faveur de la filière hydrogène

Depuis 50 ans, Air Liquide maîtrise l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement en hydrogène, de la production au stockage, à la distribution et au développement d’applications pour les utilisateurs finaux, contribuant ainsi à la généralisation de l'utilisation de l'hydrogène comme source d'énergie propre, notamment pour la mobilité. À ce jour, le Groupe a conçu et installé 120 stations hydrogène dans le monde.

L’hydrogène est une solution pour répondre au défi du transport propre et contribuer ainsi à l’amélioration de la qualité de l’air. Utilisé dans une pile à combustible, l’hydrogène se combine à l’oxygène de l’air pour produire de l’électricité en ne rejetant que de l’eau. Il ne génère aucune pollution au point d’utilisation : zéro gaz à effet de serre, zéro particule et zéro bruit. L’hydrogène apporte une réponse concrète aux défis posés par la mobilité durable et la pollution locale dans les zones urbaines.

----------

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 80 pays avec environ 65 000 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,5 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Air Liquide a pour ambition d’être un leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus durable. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable dans la durée. Elle s’appuie sur l’excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en réseau mise en place par le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à 20,3 milliards d’euros en 2017. Ses solutions pour protéger la vie et l’environnement représentent plus de 40 % de ses ventes. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.

www.airliquide.com

Suivez-nous sur Twitter @airliquidegroup

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190124005584/fr/