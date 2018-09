Air Liquide : inaugure son nouveau Campus Innovation Paris, avec un Centre R&D totalement rénové

Regulatory News

Air Liquide (Paris:AI) inaugure aujourd’hui son Campus Innovation Paris, situé sur le plateau de Saclay, en région parisienne. Ce nouveau Campus incarne l’approche “innovation ouverte” du Groupe, notamment au service de la transition énergétique et l’environnement, la santé et la transformation numérique. Il comprend le plus grand centre de Recherche & Développement du Groupe, un bâtiment qui vient d’être totalement rénové et qui comporte 48 laboratoires et des plateformes pilotes, sur 15 000 m2. Le Campus Innovation accueillera dès 2019 un accélérateur de start-up deeptech.

Représentant un investissement de 50 millions d’euros, le nouveau Centre R&D de Paris a été totalement rénové. C’est le plus grand Centre de R&D du Groupe. Il rassemble près de 500 collaborateurs dont 350 chercheurs, et comporte 48 laboratoires et des plateformes pilotes pour concevoir et tester des technologies en grandeur nature. Innovant également en matière de développement durable, le Centre de R&D est un bâtiment à haute performance énergétique qui permet de tester les nouvelles énergies propres. Ainsi, une pile à combustible fournit en partie, à partir d’hydrogène produit sur place, le bâtiment en chaleur, froid et électricité. Par ailleurs, le bâtiment dispose de 300 m² de panneaux photovoltaïques et est alimenté en gaz naturel 100 % biométhane et en électricité 100 % renouvelable.

A l’occasion de cette inauguration, Air Liquide annonce l’ouverture en 2019, au sein de son campus, d’un accélérateur de start-up deeptech. Le Groupe leur proposera non seulement un hébergement et l’accès à des espaces partagés d’expérimentation, mais aussi un programme d’accompagnement par des experts Air Liquide, avec pour objectif d’accélérer l’industrialisation de leur offre.

François Darchis, Directeur de la Société et membre du Comité Exécutif d’Air Liquide, supervisant l’Innovation, a déclaré : « Au cours des cinq dernières années, Air Liquide a réinventé sa façon d’innover, en créant un réseau mondial de Campus Innovation, aux Etats-Unis (Delaware), en Asie (Shanghai, Tokyo) et en Europe (Paris, Francfort). Chaque Campus comprend en son sein un Centre de R&D, en lien étroit avec les Opérations, et s’appuie sur de nombreux partenariats avec des universités et instituts de technologies, des industriels et des start-up. Cette stratégie d’innovation ouverte allie expertise scientifique et capacité à développer technologies et solutions numériques, pour accélérer la mise sur le marché d’offres innovantes au service de nos clients et patients. »

Air Liquide est le leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 80 pays avec environ 65 000 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,5 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Air Liquide a pour ambition d’être le leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus durable. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable dans la durée. Elle s’appuie sur l’excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en réseau mise en place par le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à 20,3 milliards d’euros en 2017. Ses solutions pour protéger la vie et l’environnement représentent plus de 40 % de ses ventes. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.

www.airliquide.com

Suivez-nous sur Twitter @airliquidegroup

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180926005847/fr/