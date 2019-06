Air Liquide : lance Accelair, son accélérateur de start-up deeptech

Regulatory News:

Air Liquide (Paris:AI) inaugure aujourd’hui au sein de son tout nouveau Campus Innovation Paris, Accelair, une entité exclusivement dédiée aux start-up de la deeptech. En ligne avec sa stratégie d’innovation ouverte, le Groupe propose aux start-up sélectionnées d’une part l’accès à des espaces d’expérimentation, et d’autre part un programme d’accompagnement réalisé par des experts Air Liquide visant à accélérer le processus de mise en marché de leur offre.

Accelair vise à accueillir des start-up qui développent des technologies de rupture dans des domaines liés à la transition énergétique et environnementale, l'industrie 4.0, l’aéronautique, l'agroalimentaire, ou encore la santé. Il accueillera une vingtaine de start-up qui bénéficieront d’espaces de travail dédiés tels que des laboratoires d’expérimentation individualisés, des espaces collaboratifs, un fablab et une zone de pitch. Par ailleurs, ce nouvel accélérateur propose un programme d’accompagnement personnalisé réalisé par des experts d’Air Liquide et de ses partenaires, qui permettra aux start-up de réduire le temps d'industrialisation de leur offre.

La démarche d'Innovation d'Air Liquide s'appuie sur une approche collaborative avec l’ensemble des acteurs des écosystèmes dans lesquels le Groupe évolue, tels que les universités et instituts de technologies, des industriels et des start-up.

Ce nouvel espace, soutenu par la région Île-de-France, a été inauguré en présence de Madame Alexandra Dublanche, Vice-Présidente de la région Île-de-France.

François Darchis, Directeur de la Société et membre du Comité Exécutif d’Air Liquide, supervisant l’Innovation, a déclaré : “Notre approche de l’innovation bénéficie des écosystèmes dans lesquels nous sommes présents. La localisation de notre nouveau Campus Innovation Paris sur le plateau de Saclay nous permet de nouer de nombreuses collaborations avec les partenaires académiques, les industriels et les start-up. L’accueil de start-up deeptech sur notre campus vient renforcer et compléter notre dispositif. Plus que jamais l’ancrage de l’innovation dans les territoires est un facteur clé de succès.”

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 80 pays avec environ 66 000 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,6 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au coeur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Air Liquide a pour ambition d’être un leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus durable. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable dans la durée. Elle s’appuie sur l’excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en réseau mise en place par le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à 21 milliards d’euros en 2018. Ses solutions pour protéger la vie et l’environnement représentent plus de 40 % de ses ventes. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.

