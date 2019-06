Air Liquide : lance avec succès une émission obligataire à long terme de 600 millions d'euros

Regulatory News:

Le Groupe lance avec succès un emprunt obligataire avec les caractéristiques suivantes :

Montant : 600 millions d’euros

600 millions d’euros Emetteur : Air Liquide Finance, garantie par L’Air Liquide SA

Air Liquide Finance, garantie par L’Air Liquide SA Echéance : 20 juin 2030

20 juin 2030 Règlement : 20 juin 2019

20 juin 2019 Format : Taux fixe, remboursement in fine

Taux fixe, remboursement in fine Coupon : 0,625% p.a.

Cette opération, réalisée dans le cadre du programme Euro Medium Term Note (EMTN) d’un montant global de 12 milliards d’euros du Groupe, permet d’émettre 600 millions d’euros d’obligations sur une durée de 11 ans à un rendement actuariel de 0,721%. A la suite de cette opération, l’encours d’émissions obligataires réalisées à ce jour sera de l’ordre de 12,9 milliards d’euros, avec une maturité moyenne de 5,9 ans.

Les fonds levés permettront au Groupe de refinancer une échéance obligataire de juin 2019 et une partie de l’encours de dette de marché à court terme, et de continuer de financer de manière durable sa croissance à long terme, tout en bénéficiant de conditions de marché très attractives. La structure du bilan demeure solide et cette opération contribue à renforcer encore la liquidité du Groupe.

Cette émission bénéficiera d’une notation « A- » par Standard & Poor’s et « A-3 » par Moody’s.

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 80 pays avec environ 66 000 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,6 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Air Liquide a pour ambition d’être un leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus durable. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable dans la durée. Elle s’appuie sur l’excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en réseau mise en place par le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à 21 milliards d’euros en 2018. Ses solutions pour protéger la vie et l’environnement représentent plus de 40 % de ses ventes. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.

