Air Liquide : Airbus et Groupe ADP s'associent pour préparer les aéroports à l'heure de l'hydrogène

Regulatory News:

Air Liquide (Paris:AI), Airbus et le Groupe ADP ont signé un protocole d’accord pour préparer l'arrivée de l'hydrogène dans les aéroports en 2035 dans le cadre du développement de l'avion à hydrogène. Les partenaires entendent combiner leurs expertises respectives pour accompagner la décarbonation du transport aérien et définir les besoins concrets et les opportunités qu'apporte l'hydrogène au secteur aéronautique. Ce partenariat traduit l’ambition commune des trois groupes de contribuer à l’émergence d’une filière française innovante et stratégique pour une aviation mondiale décarbonée.

Pour préparer l’arrivée des premiers avions de ligne hydrogène à horizon 2035, l’organisation des aéroports devra être adaptée, notamment pour intégrer la problématique de l’approvisionnement en hydrogène liquide. Le partenariat annoncé aujourd’hui porte sur la réalisation d'études d'ingénierie en vue de créer ces infrastructures.

Dans un premier temps, une étude portant sur un panel représentatif d’une trentaine d’aéroports dans le monde permettra de déterminer les différentes configurations du développement et de l’approvisionnement en hydrogène liquide. Des scénarios et plans détaillés seront ensuite élaborés pour les deux principaux aéroports parisiens : Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly. Ces scénarios permettront de définir les infrastructures requises, le dimensionnement et l'implantation, lesquels devront prendre en compte l’ensemble des contraintes liées d’une part aux normes de sécurité industrielle et d’autre part à celles de l’aéronautique.

Ce partenariat mobilise des expertises complémentaires avec pour ambition d’accompagner dès aujourd’hui la transformation des aéroports et permettre l'essor d'un transport aérien durable.

Matthieu Giard, membre du Comité Exécutif du groupe Air Liquide et Directeur des activités Hydrogène, a déclaré : « Air Liquide a récemment annoncé des engagements ambitieux visant la neutralité carbone d'ici 2050. Il faut à présent passer aux actes, accélérer le développement de la filière hydrogène et préparer l’avenir. Air Liquide apporte à l’industrie aéronautique son expertise unique de la chaîne d’approvisionnement en hydrogène et notamment sa maîtrise technologique de l’hydrogène liquide, lequel nécessite une parfaite maîtrise de la cryogénie extrême. Ce partenariat, porté par trois acteurs majeurs, s’inscrit dans une volonté commune d’accélérer la transition énergétique et bâtir l’avenir d’une aviation plus durable. »

Antoine Bouvier, directeur de la stratégie d’Airbus, a rappelé : « Ce partenariat entre avionneur, aéroport et expert de l’hydrogène est une étape importante et nécessaire pour préparer la mise en service d’un avion zéro émission d’ici 2035. Lancer dès maintenant l’introduction de l’hydrogène dans les aéroports parisiens est un signal fort qui démontre la volonté de tout un écosystème de rendre possible la décarbonation du secteur aérien et l’atteinte de nos objectifs de réduction des émissions. »

Et, Edward Arkwright, Directeur général exécutif du Groupe ADP, de conclure : « Avec nos partenaires, nous sommes prêts à engager des études de faisabilité pour rendre possible l'intégration progressive de l'hydrogène sur les aéroports parisiens. Nous devons nous préparer dès aujourd'hui pour accueillir l'avion à hydrogène en 2035 en transformant nos aéroports en précurseurs du déploiement de l'hydrogène qui, avec d'autres solutions, comme les carburants alternatifs durables, permettra la décarbonation du transport aérien. »

L’engagement en faveur de l’hydrogène Pour Air Liquide : En plein alignement avec l'Accord de Paris de 2015, les engagements d'Air Liquide répondent à l'urgence du changement climatique et de la transition énergétique, en visant la neutralité carbone d'ici 2050. En tant que pionnier de l'hydrogène, le Groupe est convaincu que l'hydrogène est une pierre angulaire de la transition énergétique. Au cours des 50 dernières années, le Groupe a développé une expertise unique et maîtrise l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, de la production et du stockage à la distribution de l'hydrogène en tant que vecteur d'énergie propre pour une large gamme d'applications telles que les usages industriels et la mobilité propre. Air Liquide s’engage à atteindre plusieurs objectifs, investir environ 8 milliards d’euros dans la chaîne de valeur complète de l’hydrogène bas carbone d’ici à 2035, et une capacité totale d'électrolyse de 3 GW d’ici à 2030. Pour Airbus : Chez Airbus, nous sommes engagés à mener la décarbonation du secteur aérospatial. Cela inclut la réduction des émissions de CO2 de nos avions, satellites et véhicules de lancement, ainsi que de notre empreinte environnementale industrielle sur nos sites du monde entier et tout au long de notre chaîne d'approvisionnement. Nous contribuons aux objectifs de performance environnementale de notre industrie. Par ailleurs, nous nous concentrons sur notre ambition de commercialiser le premier avion commercial à émission nulle d'ici 2035. Pour le Groupe ADP : Le Groupe fédère un écosystème unique pour rendre possible l'intégration progressive de l'hydrogène sur les aéroports parisiens. Nous devons nous préparer dès aujourd'hui à accueillir l'avion à hydrogène en 2035 en transformant nos aéroports en véritables hubs hydrogène, dans lesquels nous souhaitons développer divers usages, avec nos parties prenantes, autour de la mobilité terrestre côté piste et côté ville. Aux côtés d'autres solutions, comme les carburants alternatifs durables, le déploiement de l'hydrogène vise à accélérer la décarbonation du transport aérien.

A propos d’Air Liquide

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 78 pays avec 64 500 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,8 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Air Liquide a pour ambition d’être un leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus durable - avec au cœur de sa stratégie, un engagement marqué en faveur du climat et de la transition énergétique. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable, régulière et responsable dans la durée. Elle s’appuie sur l’excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en réseau mise en place par le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à plus de 20 milliards d’euros en 2020. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.airliquide.com et sur twitter : @airliquidegroup

À propos d’Airbus

Airbus est le pionnier d'une industrie aéronautique et spatiale durable, pour un monde sûr et uni. La société innove constamment pour fournir des solutions efficaces et technologiquement avancées dans l'aérospatial, la défense et les services connectés. Dans le domaine de l'aviation commerciale, Airbus propose des avions de ligne modernes et économes en carburant ainsi que des services associés. Airbus est également un leader européen dans le domaine de la défense et de la sécurité, ainsi qu'un acteur mondial de premier plan dans le spatial. Dans le domaine des hélicoptères civils et militaires, Airbus fournit les solutions et les services les plus performants au monde. Plus d'informations sur : www.airbus.com et sur twitter : @Airbus & @AirbusPress

À propos de Groupe ADP

Le Groupe ADP aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2020, le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport 33,1 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 1,8 millions de tonnes de fret et de courrier et près de 96,3 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2020, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 2 137 millions d'euros et le résultat net part du Groupe à - 1 169 millions d'euros.

Aéroports de Paris SA au capital de 296 881 806 euros. Siège social : 1 rue de France - Tremblay en France 93290. RCS Bobigny 552016 628. Plus d'informations sur : www.groupeadp.fr et sur twitter : @GroupeADP

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210620005278/fr/