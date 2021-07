Air Liquide : Borealis, Esso, TotalEnergies et Yara coopèrent en vue de contribuer à la décarbonation du bassin industriel normand

Regulatory News:

Air Liquide (Paris:AI), Borealis, Esso S.A.F., TotalEnergies et Yara International ASA ont signé un protocole d’accord pour travailler au développement d’une infrastructure de captage et stockage du CO 2 contribuant ainsi à la décarbonation du bassin industriel normand. La première phase consistera à étudier la faisabilité technique et économique de ce projet dont l’objectif est la réduction d’émissions de CO 2 jusqu’à 3 millions de tonnes par an d’ici 2030 (soit l’équivalent des émissions de plus de 1 million de voitures de particuliers). Ce partenariat, qui sollicitera des financements européens, français et régionaux, est ouvert à d’autres acteurs industriels.

La capacité des acteurs industriels à réduire leurs émissions de CO 2 à moyen et long terme sera décisive pour rendre durables les activités et écosystèmes industriels de l’Axe Seine/Normandie. Les entreprises signataires de ce protocole d’accord collaboreront pour évaluer la faisabilité technique et économique de la mise en œuvre d’une chaîne de captage et de stockage de CO 2 , depuis leurs activités industrielles jusqu’au stockage final en mer du Nord.

Francois Jackow, Directeur Général Adjoint et membre du Comité Exécutif du groupe Air Liquide, supervisant les activités Europe Industries, a déclaré: « Air Liquide est heureux d’apporter à ce projet son expertise unique dans le domaine du captage et de la liquéfaction du CO 2 . Depuis 2015, Air Liquide exploite sur son site de Port-Jérôme en Normandie, CryocapTM une technologie propriétaire innovante de captage et de liquéfaction du CO 2 qui permet de capter jusqu’à 90 % des émissions. Cette nouvelle initiative de grande ampleur illustre la capacité des acteurs industriels à se mobiliser pour décarboner des bassins clés et contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Cette démarche est en ligne avec les Objectifs climat d’Air Liquide qui visent notamment d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. »

Leo Alders, Chief Operating Officer Borealis Fertilizer, Technical Nitrogen and Melamine business, a indiqué: « Notre intérêt marqué pour ce projet est avant tout motivé par l'importante réduction des émissions de gaz à effet de serre qui peut être obtenue. Il est de notre responsabilité envers la société de rechercher des solutions aux défis climatiques et de nous engager à les mettre en application. Par ailleurs, ce projet permet une collaboration innovante entre grands acteurs industriels régionaux, et ainsi créer de nouvelles chaînes de valeur. »

Charles Amyot, PDG d’Esso S.A.F. et président des sociétés du groupe ExxonMobil en France a déclaré: « ExxonMobil a une expérience de plus de 30 ans dans la technologie du CCS et est engagé dans plus de 20 projets potentiels de CCS à travers le monde. Nous sommes très heureux de participer à cette étude conjointe dont le but est d’évaluer les possibilités de déploiement du CCS sur l’Axe Seine en Normandie. Le captage et stockage de CO 2 est une des technologies les plus importantes pour atteindre les objectifs climatiques. »

Bernard Pinatel, Directeur général Raffinage-Chimie et membre du Comité exécutif de TotalEnergies, a déclaré: « Nous nous réjouissons d’unir nos forces avec d’autres acteurs industriels du bassin normand et de coopérer pour réduire les émissions de CO 2 de nos sites. Cet effort collectif complète les actions de TotalEnergies qui, avec ses partenaires, développe en mer du Nord des projets de stockage de CO 2 comme Northern Lights et Aramis. Cette initiative contribuera à la décarbonation de notre plateforme de Normandie et s’inscrit pleinement dans l’ambition de TotalEnergies d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. »

Jorge Noval, Président, Yara Industrial Solutions, une entité de Yara International ASA, a déclaré: « Ce partenariat contribuera à la démarche entamée par Yara Industrial Solutions pour décarboner nos unités de production et l’ensemble de nos chaînes de valeur. Le captage et le stockage de carbone sont indispensables pour atteindre notre objectif de moyen terme d’une réduction de 30% nos émissions de CO 2 sur une base absolue à l’horizon 2030 par rapport à 2018, ce qui implique une réduction de 200,000 tonnes des émissions de CO 2 , équivalant à 100,000 tonnes d’ammoniac bleu sur le site de production du Havre. Nous mettrons en œuvre les technologies du futur pour atteindre la neutralité carbone en 2050 en ligne avec les ambitions de Yara. La décarbonation de notre site en France nous permettra de continuer à développer des applications innovantes pour nos clients industriels avec un bénéfice significatif pour la société. Nos applications industrielles chimiques sont partout autour de nous, de la construction à l'automobile, en passant par la nutrition animale et la réduction des émissions de NOx, par exemple. »

À propos d’Air Liquide

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 78 pays avec 64 500 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,8 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Air Liquide a pour ambition d’être un leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus durable - avec au cœur de sa stratégie, un engagement marqué en faveur du climat et de la transition énergétique. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable, régulière et responsable dans la durée. Elle s’appuie sur l’excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en réseau mise en place par le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à plus de 20 milliards d’euros en 2020. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.

À propos de Borealis

Connu sur la scène internationale pour être un fournisseur majeur de solutions avancées et circulaires dans le domaine des polyoléfines, Borealis occupe également une position de leader dans les produits chimiques et les engrais, et dans le recyclage mécanique des plastiques. Nous misons sur notre expertise dans les polymères et notre très longue expérience pour offrir de la valeur ajoutée et des solutions matérielles novatrices et circulaires aux industries les plus importantes. En réinventant une vie plus durable, nous nous engageons à garantir la sécurité, à préserver le bien-être de notre personnel et l’excellence de nos services, et ce, à mesure que nous accélérons notre transformation vers une économie circulaire et que nous étendons notre empreinte géographique.

Sise à Vienne en Autriche la société Borealis compte 6 900 collaborateurs et est présente dans plus de 120 pays. En 2020, le groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 6,8 milliards d’euros et un bénéfice net de 589 millions d’euros. Borealis est détenue à 75 % par OMV, une compagnie pétrolière internationale établie en Autriche, – les 25 % restants étant détenus par le groupe Mubadala, une holding située à Abou Dabi. Nous fournissons des services et des produits à des clients dans le monde entier par l’intermédiaire de Borealis et de deux joint-ventures conséquentes : Borouge (associée à ADNOC, Abu Dhabi National Oil Company, sise aux EAU) et Baystar™ (associée à Total, située aux USA). www.borealisgroup.com | www.borealiseverminds.com

À propos d’ExxonMobil Esso S.A.F. est une société cotée, filiale à 82,89 % d’ExxonMobil France Holding SAS

ExxonMobil, une des plus importantes sociétés pétrolières et gazières internationales cotée en bourse, utilise la technologie et l’innovation pour répondre aux besoins énergétiques croissants du monde entier. ExxonMobil, qui détient un éventail de ressources inégalé dans le secteur, est également l’un des plus grands raffineurs et distributeurs de produits pétroliers, et son activité pétrochimique est l’une des plus importantes au monde. Pour en savoir plus sur le CCS. Le terme “ExxonMobil” dans ce communiqué est utilisé pour des raisons pratiques et peut faire référence à Exxon Mobil Corporation et/ou à certaines de ses affiliées.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, propre, fiable et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

Avertissement - Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d’information et aucune conséquence juridique ne saurait en découler. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TotalEnergies SE ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés. Le terme « Compagnie » ou les termes « compagnie TotalEnergies » renvoient à la société TotalEnergies SE et aux sociétés contrôlées directement ou indirectement, et sont utilisés à des fins de convenance pour les besoins de la présente communication. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence aux filiales ou à leurs collaborateurs. Ce document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur des données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document.

À propos de Yara International ASA

Premier fournisseur mondial de fertilisants, Yara propose des solutions pour répondre aux besoins alimentaires du monde et préserver la planète en promouvant une nutrition des cultures et des applications industrielles respectueuses du climat, avec pour objectif des solutions énergétiques à zéro émission. Notre division mondiale Yara Industrial Solutions a pour objectif d'être le leader mondial de l'azote et des applications durables pour les marchés industriels. Nous offrons des solutions à de nombreux secteurs - des industries chimiques, du transport et de la construction à la chaîne alimentaire et même aux personnes.

Yara exploite un modèle d'entreprise intégré avec environ 17 000 collaborateurs et des opérations dans plus de 60 pays. Nous avons fait nos preuves en matière de rendement élevé et, en 2020, Yara a enregistré des revenus de 11,6 milliards USD.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210711005044/fr/