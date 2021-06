Air Liquide : annonce un nouvel investissement pour se renforcer dans l'électronique à Wuhan, en Chine

Regulatory News:

Air Liquide (Paris:AI) investira près de 70 millions d’euros dans la construction d’une unité de production de gaz industriels de dernière génération à Wuhan, en Chine centrale, pour fournir un producteur majeur de puces mémoire flash. Air Liquide produit des gaz de ultra haute pureté pour cette société de haute technologie chinoise depuis plus de 12 ans.

Air Liquide construira, détiendra et exploitera cette unité de production de gaz à ultra haute pureté, qui a été conçue en s’appuyant sur les plus récentes technologies de pointe du Groupe. Cette installation produira 52 000 Nm3 d’azote par heure, ainsi que de l’oxygène et de l’argon parmi d’autres gaz d’ultra haute pureté. L’unité devrait être opérationnelle en 2022.

Garanti par un nouvel accord d'approvisionnement à long terme avec ce fabricant majeur de semi-conducteurs, ce contrat permettra plus généralement à Air Liquide de soutenir le développement de la croissance du secteur des semi-conducteurs du bassin de Wuhan. Ces dernières années, la ville de Wuhan y a activement soutenu le développement d’un pôle de haute technologie, dédié en particulier à l'industrie des puces mémoire flash NAND.

François Abrial, membre du Comité Exécutif du groupe Air Liquide, supervisant l’Asie-Pacifique, a déclaré: « Wuhan, où Air Liquide opère depuis 2007, représente un bassin clef pour le Groupe dans l’électronique. Nous sommes heureux de renforcer notre partenariat avec notre client, un leader des mémoires flash avec lequel nous collaborons avec succès depuis plus de 12 ans. Cette nouvelle installation de production renforcera les positions d’Air Liquide en Chine et soutiendra le développement de ses activités dans l’électronique dans le pays. »

Air Liquide en Chine

Air Liquide en Chine exploite près de 120 unités de production et emploie près de 5 000 collaborateurs. Implanté dans les zones industrielles côtières clés, Air Liquide poursuit son développement au centre, au sud et à l’ouest du pays. Ses principales activités comprennent les gaz industriels et médicaux, l’Ingénierie et Construction (conception, fabrication et installation d’unités de séparation des gaz de l’air / de production d’hydrogène) ainsi que les activités d’innovation.

L’activité Electronique d’Air Liquide

Avec un chiffre d’affaires de 2 001 millions d’euros en 2020, l’activité Électronique d’Air Liquide est la référence mondiale dans la conception, la production et la fourniture de molécules pour cette industrie. Air Liquide est un partenaire engagé sur le long terme, qui propose des solutions innovantes pour les marchés des semi-conducteurs, des cellules photovoltaïques et des écrans plats. Près de 4 300 collaborateurs, répartis dans le monde entier, s’engagent à apporter à leurs clients la flexibilité et la fiabilité dont ils ont besoin.

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 78 pays avec 64 500 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,8 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Air Liquide a pour ambition d’être un leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus durable - avec au cœur de sa stratégie, un engagement marqué en faveur du climat et de la transition énergétique. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable, régulière et responsable dans la durée. Elle s’appuie sur l’excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en réseau mise en place par le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à plus de 20 milliards d’euros en 2020. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.

www.airliquide.com

Suivez-nous sur Twitter @airliquidegroup

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210627005011/fr/