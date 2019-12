Air Liquide : place la performance extra-financière au coeur d'un nouveau mécanisme de financement

Regulatory News:

Air Liquide (Paris:AI) a conclu aujourd’hui un avenant à sa ligne de crédit syndiquée de 2 milliards d’euros prévoyant désormais un mécanisme de corrélation entre ses coûts financiers et trois de ses objectifs RSE dans le domaine de l’intensité carbone, de la diversité homme-femme, et de la sécurité. Acteur industriel engagé en faveur du développement durable, Air Liquide témoigne par cette initiative de sa volonté de combiner performance et responsabilité.

Cette ligne de crédit, syndiquée auprès des principales banques du Groupe, avait été négociée en décembre 2018 pour une période allant de 2018 à 2023 avec deux options d’extension d’un an chacune. De manière classique, son coût était lié d’une part au taux d’intérêt de marché et d’autre part à la qualité de crédit de l’emprunteur.

Désormais, un mécanisme d’indexation prévoit une augmentation ou diminution du coût de financement et des commissions payées en fonction de l’atteinte d’objectifs fixés annuellement pour chaque critère. Les trois critères retenus pour cet avenant n’ont pas été créés spécifiquement pour ce dispositif mais sont déjà au coeur de la stratégie de développement durable d’Air Liquide.

Ces critères de performance environnementaux et sociétaux sont les suivants :

L’ intensité carbone du Groupe (émissions directes et indirectes de CO 2 ramenées au Résultat Opérationnel Courant, avant amortissements)

du Groupe (émissions directes et indirectes de CO ramenées au Résultat Opérationnel Courant, avant amortissements) La proportion de femmes parmi les ingénieurs et cadres

parmi les ingénieurs et cadres Le taux de fréquence des accidents entraînant un arrêt de travail

Air Liquide est un acteur industriel engagé en faveur du développement durable, comme le montrent par exemple ses initiatives en faveur du développement de la filière hydrogène, notamment avec la création du Conseil de l’hydrogène en 2017, et l’annonce d’objectifs climat ambitieux en novembre 2018.

Fabienne Lecorvaisier, Directeur Général Adjoint et Directeur Financier du Groupe, a déclaré : « Le Groupe Air Liquide est très engagé en matière de RSE, qu’il s’agisse de problématiques environnementales, de sécurité, ou de diversité. La mise en place d’un mécanisme financier qui lie coûts financiers et performance extra-financière est une matérialisation de plus de notre engagement. Après avoir été le premier émetteur d’une émission obligataire ISR en 2012, nous continuons ainsi à participer au développement de mécanismes de finance responsable au service d’une croissance durable. »

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 80 pays avec environ 66 000 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,6 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au coeur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Air Liquide a pour ambition d’être un leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus durable. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable dans la durée. Elle s’appuie sur l’excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en réseau mise en place par le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à 21 milliards d’euros en 2018. Ses solutions pour protéger la vie et l’environnement représentent plus de 40 % de ses ventes. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.

www.airliquide.com

Suivez-nous sur Twitter @airliquidegroup

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20191202006020/fr/