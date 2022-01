Air Liquide reconnu par le CDP parmi les sociétés les plus performantes en matière de lutte contre le changement climatique

Regulatory News:

Air Liquide (Paris:AI) s'est vu attribuer par le CDP, anciennement Carbon Disclosure Project, une organisation à but non lucratif qui évalue les entreprises sur leur action environnementale, la note «A-» dans les deux catégories du changement climatique et de la gestion de l'eau. Cette note reconnaît au Groupe le niveau le plus élevé («Leadership Level») en matière d'engagement en faveur de l'environnement, ce qui inclut des objectifs de développement durable parmi les plus ambitieux de son secteur.

Acteur engagé en matière de développement durable, Air Liquide met en œuvre une politique et des initiatives en ligne avec ses objectifs de Développement durable annoncés le 23 mars 2021. A cette date, le Groupe a dévoilé un objectif ambitieux de neutralité carbone à horizon 2050, avec deux étapes intermédiaires en 2025 et 2035. Il s’est engagé à commencer à réduire ses émissions de CO 2 en valeur absolue autour de 2025 et à faire baisser de 33 % ses émissions de CO 2 des scopes 1 et 2 d’ici 2035 par rapport à 2020. Pour y parvenir, le Groupe s’inscrit dans une démarche globale combinant des mesures sur ses propres actifs, sur ceux de ses clients et sur le développement d’écosystèmes bas carbone.

Cette démarche est pleinement intégrée dans la stratégie d’Air Liquide ainsi que dans ses décisions d’investissement. Le Groupe s’appuiera en particulier sur le développement de ses activités sur les marchés de l’hydrogène énergie et du biométhane, ainsi que sur son leadership en matière de solutions durables innovantes. Air Liquide vise notamment un triplement de son chiffre d’affaires dans l’hydrogène à plus de 6 milliards d’euros à l’horizon 2035. Le Groupe y parviendra en investissant environ 8 milliards d’euros dans la chaîne de valeur de l’hydrogène bas carbone et en contribuant au développement d’un écosystème hydrogène pour l’industrie et la mobilité propre.

Le leadership d’Air Liquide en matière d’action environnementale est illustré par les notes attribuées par le CDP en 2021. Le processus annuel de notation extra-financière et de publication de données du CDP est reconnu comme une référence en matière de transparence environnementale des entreprises. Le CDP demande aux plus grandes entreprises du monde des informations sur leur impact environnemental, pour le compte de plus de 590 investisseurs institutionnels signataires représentant 110 000 milliards de dollars d'actifs et de plus de 200 grands acheteurs représentant plus de 5 500 milliards de dollars de dépenses d'approvisionnement. Les réponses d’Air Liquide au questionnaire 2021 du CDP sont en accès libre sur le site du CDP.

Fabienne Lecorvaisier, Directeur Général Adjoint en charge du Développement Durable, des Affaires Publiques et Internationales, des Programmes Sociétaux et du Secrétariat Général, a déclaré : « Air Liquide est fier d’être reconnu parmi les entreprises leaders en matière de lutte contre le réchauffement climatique par un organisme de référence tel que le CDP. Pour contribuer à l’émergence d’une société durable, notre démarche est globale. Air Liquide a ainsi développé un large éventail de solutions innovantes qui peuvent contribuer à réduire son empreinte environnementale mais également celle de ses clients et de la société dans son ensemble. »

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 78 pays avec 64 500 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,8 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Air Liquide a pour ambition d’être un leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus durable - avec au cœur de sa stratégie, un engagement marqué en faveur du climat et de la transition énergétique. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable, régulière et responsable dans la durée. Elle s’appuie sur l’excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en réseau mise en place par le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à plus de 20 milliards d’euros en 2020. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.

www.airliquide.com

Suivez-nous sur Twitter @airliquidegroup

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220113005820/fr/