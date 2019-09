Air Liquide : révolutionne le soudage avec une innovation de rupture

Air Liquide (Paris:AI) annonce le lancement de Qlixbi, une offre révolutionnaire de gaz conditionné comprenant une nouvelle génération de bouteilles de gaz et un ensemble de solutions numériques pour le soudage qui vont radicalement transformer l'expérience client. Développée en étroite collaboration avec plus de 700 clients soudeurs, cette innovation améliorera la façon dont ils utilisent et gèrent les gaz dans la pratique quotidienne de leur métier.

Grâce à une approche “user-friendly”, Qlixbi rendra les opérations de soudage plus faciles - plus simples, plus rapides et plus sûres - grâce à une combinaison d’innovations mécaniques et numériques. Ces innovations sont autant d’atouts pour les soudeurs et les ateliers de soudage pour optimiser leurs activités et gagner en efficacité. Les principaux avantages de Qlixbi incluent :

Simplicité et rapidité (“clipsez & soudez”) grâce à un connecteur révolutionnaire qui permet de relier le poste de soudage à la bouteille de gaz, trois fois plus rapidement, en un seul clic, sans outils supplémentaires. Un nouveau volant ergonomique rend également la bouteille plus sûre et facile à manier ;

Continuité de l'approvisionnement grâce à un indicateur de réserve sur la bouteille combiné à un système IoT 1 qui signale à distance quand le niveau de gaz est faible et assure un réapprovisionnement automatique en fonction du profil de l'utilisateur ;

Une application numérique qui favorise le partage des informations sur les dossiers en cours et leur stade d'avancement, permettant ainsi une meilleure collaboration dans les ateliers de soudage.

En s’appuyant sur la méthode dite du « design thinking », Qlixbi a été développé conjointement par les équipes de Recherche et Développement du Campus Innovation Paris d’Air Liquide et les équipes opérationnelles et clients de l’activité Industriel Marchand.

Guy Salzgeber, Directeur Général Adjoint et membre du Comité Exécutif du groupe Air Liquide en charge de l’activité Industriel Marchand et de l’Innovation a déclaré : « Notre nouvelle offre de soudage Qlixbi transforme en profondeur un métier qui existe depuis plus de cent ans. Elle a été développée avec plus de 700 clients. Qlixbi constitue ainsi un exemple emblématique de la stratégie de transformation d’Air Liquide centrée sur le client, qui s’appuie sur l’innovation et le numérique pour générer une croissance rentable et créer de la valeur pour les clients à long terme. »

L’activité Industriel Marchand d’Air Liquide

propose des solutions de gaz industriels complètes et innovantes, incluant technologies d’application, équipements, et services associés, à une très grande diversité de clients et de marchés – des artisans aux grands groupes industriels. Nos 35 000 collaborateurs servent plus de 2 millions de clients quotidiennement dans 75 pays. En 2018, son chiffre d’affaires s’est élevé à 9,181 millions d’euros.

1 Internet of Things, ou Internet des Objets

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190918006072/fr/