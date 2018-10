Air Liquide : s’engage pour le développement de l’hydrogène avec 4 nouvelles stations en Corée et 2 en Ile de France

Regulatory News:

A l’occasion de la visite de Monsieur Moon Jae-In, Président de la Corée du Sud à la station hydrogène Air Liquide (Paris:AI) implantée place de l’Alma, Monsieur Benoît Potier, Président-Directeur Général d’Air Liquide a rappelé l’engagement du Groupe en faveur du déploiement de l’infrastructure hydrogène pour la mobilité. A cette occasion, il a annoncé l’installation de 4 nouvelles stations hydrogène pour la mobilité en Corée ainsi que le projet de réalisation de 2 nouvelles stations en Ile de France.

Convaincu que l’hydrogène jouera un rôle primordial dans la transition énergétique, Air Liquide est un pionnier dans le développement de la filière. Ainsi, Air Liquide a déjà conçu et installé 100 stations hydrogène pour la mobilité dans le monde.

Aujourd’hui, il y a en France environ 300 véhicules électriques à hydrogène en circulation, dont 100 taxis hype à Paris (Hyundai ix35 et Toyota Mirai). La France compte désormais une vingtaine de stations, dont près de 50% conçues et installées par Air Liquide, que ce soit pour des véhicules légers ou pour des véhicules utilitaires comme les chariots élévateurs pour plateformes logistiques. Trois stations hydrogène sont opérationnelles à Paris et en Région Parisienne : Place de l’Alma, à l’aéroport d’Orly et à Versailles. Un dispositif qui sera complété prochainement par deux nouvelles stations.

En Corée, le Gouvernement a récemment annoncé sa volonté d’accélérer le développement de la filière hydrogène dans la mobilité, et prévoit d’investir environ 2 milliards d’euros. Le plan a pour vocation d’encourager la mise en place de partenariats public-privé avec un objectif de déploiement de 310 stations et 16.000 véhicules à hydrogène à travers le pays d’ici à 2022. Air Liquide participera à la mise en place opérationnelle de ce plan.

Benoît Potier, Président-Directeur Général d’Air Liquide, a déclaré : « L’hydrogène jouera un rôle majeur dans la transition énergétique. La visite de notre station à Paris par le Président Moon Jae-In est un symbole fort qui illustre l’engagement de la Corée dans le développement de la filière hydrogène. L’intérêt pour cette solution et l’engagement international qu’elle suscite deviennent de plus en plus importants, comme le reflète la dynamique du Conseil de l’hydrogène, que nous avons créé en 2017 avec 13 membres et qui réunit désormais 54 des plus grandes entreprises mondiales.»

L’hydrogène est une solution pour répondre au défi du transport propre et contribuer ainsi à l’amélioration de la qualité de l’air. Utilisé dans une pile à combustible, l’hydrogène se combine à l’oxygène de l’air pour produire de l’électricité en ne rejetant que de l’eau. Air Liquide maîtrise l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement en hydrogène, de la production au stockage, à la distribution et au développement d’applications pour les utilisateurs finaux.

Air Liquide en Corée

Air Liquide est présent depuis 1996 en Corée et fournit des gaz et services pour plusieurs secteurs de l'industrie (pétrochimie, raffinage, pétrole, sidérurgie, automobile, énergies renouvelables, etc.). Air Liquide emploie localement plus de 350 employés et est notamment très engagé dans le secteur de la transition énergétique. Air Liquide est également présent en Corée à travers ses activités de Santé à domicile, Ingénierie et Construction, matériels avancés.

L’hydrogène, une énergie propre

L’hydrogène présente de nombreux atouts pour le transport propre. Utilisé dans une pile à combustible, il se combine à l’oxygène de l’air pour produire de l’électricité en ne rejetant que de l’eau. Il ne génère aucune pollution au point d’utilisation : zéro gaz à effet de serre, zéro particule et zéro bruit. L’hydrogène apporte une réponse concrète aux défis posés par la mobilité durable et la pollution locale dans les zones urbaines. Les véhicules électriques à hydrogène se rechargent en moins de cinq minutes pour une autonomie de plus de 600 kilomètres.

L’engagement Blue Hydrogen d’Air Liquide

Blue Hydrogen® est une démarche d’Air Liquide qui vise à décarboner progressivement sa production d’hydrogène dédiée aux applications énergétiques. Concrètement, Air Liquide s’engage d’ici 2020 à ce qu’au moins 50 % de l’hydrogène nécessaire à ces applications soit bas-carbone en combinant :

l’utilisation des énergies renouvelables, l’électrolyse de l’eau et le reformage de biogaz,

l’usage des techniques de captage et de valorisation du CO2 émis lors de la production d’hydrogène à partir de gaz naturel.

Même lorsqu’il est produit à partir de gaz naturel, l’hydrogène est une énergie vertueuse : à distance parcourue égale, les voitures électriques à hydrogène permettent de diminuer de 20 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux véhicules à combustion et n’émettent aucune particule fine.

---------

Air Liquide est le leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 80 pays avec environ 65 000 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,5 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Air Liquide a pour ambition d’être le leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus durable. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable dans la durée. Elle s’appuie sur l’excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en réseau mise en place par le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à 20,3 milliards d’euros en 2017. Ses solutions pour protéger la vie et l’environnement représentent plus de 40 % de ses ventes. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181015005363/fr/