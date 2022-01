Air Liquide se renforce en Inde avec une nouvelle unité de séparation des gaz de l'air dans l'Etat d'Uttar Pradesh

Regulatory News:

Air Liquide (Paris:AI) investira environ 3 500 millions de roupies (40 millions d’euros) dans une nouvelle unité de séparation des gaz de l’air (ASU) dédiée à l’Industriel Marchand à Kosi, dans l’Etat d’Uttar Pradesh, dans l’Inde du Nord. Cette unité aura une capacité de production de 350 tonnes par jour, dont un maximum de 300 tonnes d’oxygène. Air Liquide Inde construira, détiendra et exploitera cette ASU, qui devrait être opérationnelle d’ici fin 2023.

Cette nouvelle usine fournira des clients de petite et moyenne taille dans l’Inde du Nord en gaz liquides et conditionnés en bouteilles. Elle permettra à Air Liquide de répondre à la demande croissante en gaz de l’automobile, de la fabrication métallique, du traitement thermique, du photovoltaïque et des industries électroniques, ainsi que des hôpitaux locaux qui ont besoin de gaz de très haute pureté. Lorsque cette unité sera mise en service, le site d’Air Liquide situé à Kosi, où elle sera située, deviendra le plus grand site de production de gaz liquides de l’Etat d’Uttar Pradesh.

En ligne avec les Objectifs de développement durable d’Air Liquide, qui vise notamment la neutralité carbone à l’horizon 2050, cette ASU a été conçue pour contribuer à une transition énergétique réussie en Inde. La nouvelle unité devrait être totalement alimentée en énergies renouvelables d’ici 2030.

La nouvelle unité de production s’inscrit également dans la stratégie d’expansion d’Air Liquide en Inde, où le Groupe est présent depuis plus de 30 ans. Il y détient et exploite déjà quatre ASU dans l’Inde du Nord et de l’Ouest et prévoit de finaliser cette année la construction d’une cinquième ASU à Nagpur (Inde de l’Ouest). Air Liquide s’engage à continuer à investir dans les années à venir pour accompagner le développement de l’Inde et sa demande croissante en solutions respectueuses de l’environnement.

Pascal Vinet, Directeur de la Société et membre du Comité Exécutif du groupe Air Liquide supervisant les activités Europe Industries et Afrique / Moyen-Orient / Inde, a déclaré : « La construction d’une nouvelle unité de production dans l’Etat d’Uttar Pradesh représente une étape importante pour Air Liquide en Inde. Cet investissement significatif nous donnera la capacité de mieux servir nos clients, tout en nous permettant de saisir des opportunités de croissance à long terme dans cet Etat clef. Il témoigne également de notre confiance dans les perspectives de croissance soutenue de l’industrie indienne. Cet investissement est en ligne avec nos objectifs de Développement durable puisque cette nouvelle ASU sera à terme exclusivement alimentée en énergies renouvelables. »

