Air Liquide : signe un contrat d'achat long terme d'électricité renouvelable

Regulatory News:

Air Liquide (Paris:AI) annonce aujourd'hui la signature d’un contrat d’achat de 50 mégawatts (MW) d'électricité renouvelable d’origine éolienne avec une filiale de NextEra Energy Resources, LLC, le plus grand producteur mondial d'énergie renouvelable. Le parc éolien qui fournira les 50 MW d’électricité à Air Liquide est en cours de développement dans le comté de Menard, au Texas, et devrait être achevé au quatrième trimestre 2020.

Avec cet accord, Air Liquide a pour objectif d’alimenter en électricité d’origine renouvelable une part significative de ses actifs de production de gaz industriels au Texas, lesquels sont en croissance. Air Liquide pourra ainsi fournir à ses clients des produits bas carbone, à des prix restants compétitifs.

Grâce à l’utilisation d'électricité d’origine éolienne, l'entreprise évitera l’émission de 1,5 million de tonnes de CO 2 sur la durée de l'accord. Ce nouveau contrat illustre l'engagement d’Air Liquide de jouer un rôle majeur dans la transition énergétique en soutenant le développement de nouveaux parcs éoliens.

Michael Graff, Directeur Général Adjoint et membre du Comité Exécutif du groupe Air Liquide, a déclaré : "Air Liquide s'engage à fournir à ses clients des produits et services innovants pour leur apporter des solutions durables et contribuer à la réduction des émissions de CO 2 . Cet accord démontre une fois de plus notre position de leader et de fournisseur de choix pour la production de gaz industriels à grande échelle utilisant des énergies renouvelables. En cohérence avec notre programme stratégique NEOS et le développement de solutions innovantes pour répondre aux enjeux climatiques, la part des énergies renouvelables dans les processus industriels d'Air Liquide est croissante. Il s’agit d’un axe stratégique de long terme qui associe développement durable, croissance et avantage concurrentiel, dans le contexte d’une demande de plus en plus importante de solutions bas carbone sur le marché de l’énergie”.

