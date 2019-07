Air Liquide : va livrer de l'hydrogène à un projet novateur de thyssenkrupp pour réduire les émissions de carbone de sa production d'acier

Regulatory News:

Air Liquide (Paris:AI) et thyssenkrupp Steel, leader mondial des aciers plats au carbone laminés, vont collaborer dans le cadre d’un projet novateur visant à la production d’acier bas carbone. Pour la première fois, de l’hydrogène sera injecté à grande échelle pour remplacer en partie le charbon pulvérisé dans le haut fourneau pendant la production d’acier.

A l’issue d’une phase pilote qui aura lieu à l’automne 2019, Air Liquide assurera un approvisionnement régulier d’hydrogène à partir de son réseau de canalisations de 200 kilomètres situé dans la zone Rhin-Ruhr. Cette solution sera mise en place dans l’un des hauts fourneaux de thyssenkrupp sur le site de Duisbourg, en Allemagne, dans une de ses usines intégrées. Thyssenkrupp vise une réduction des émissions de dioxyde de carbone liée au processus de production d’acier pouvant atteindre 20%, une fois cette solution déployée dans tous les hauts fourneaux du site.

Cette initiative met en valeur l’engagement commun d’Air Liquide et thyssenkrupp Steel en faveur d’un avenir bas carbone. Les deux sociétés se sont fixées des objectifs ambitieux pour réduire drastiquement leurs émissions. Dans le cadre de son approche globale du climat, Air Liquide s’est d’ailleurs engagé à promouvoir des solutions pour aider ses clients à réduire leur empreinte carbone.

L’hydrogène jouera un rôle significatif dans la transition vers un avenir bas carbone. Il peut remplacer le charbon utilisé dans la production de fer et d’acier, comme dans le cadre de ce projet. L’hydrogène peut également être stocké et transporté dans de larges quantités, ce qui permet son utilisation dans de nombreux domaines : le transport, le chauffage, l’industrie et l’électricité... Au cours des 50 dernières années, Air Liquide a développé une expertise unique lui permettant de maîtriser l’ensemble de la chaîne logistique de l’hydrogène, de la production à la distribution en passant par le stockage.

Guy Salzgeber, Directeur Général Adjoint et membre du Comité Exécutif d’Air Liquide supervisant les activités industrielles en Europe, a déclaré : « L’hydrogène est une pierre angulaire de la transition énergétique. Nous sommes très fiers d’annoncer ce projet innovant avec notre partenaire de long terme thyssenkrupp afin de promouvoir une production d’acier bas carbone. Cette initiative illustre notre stratégie visant à collaborer avec nos clients pour développer des solutions en faveur d’une industrie intégrant les principes d’un développement durable. »

Air Liquide en Allemagne

Le groupe Air Liquide est présent en Allemagne depuis plus de 100 ans. Aujourd’hui, près de 4 500 de ses employés y travaillent pour fournir 100 000 clients et servir plus de 200 000 patients. Air Liquide propose des solutions innovantes - gaz, équipements et services - en Allemagne pour un grand nombre d’industries comme l’automobile, la santé, l’aéronautique, la métallurgie et la chimie ou encore l’agroalimentaire. Air Liquide est le premier fournisseur en Allemagne de gaz industriels pour la grande industrie et l’électronique.

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 80 pays avec environ 66 000 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,6 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au coeur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Air Liquide a pour ambition d’être un leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus durable. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable dans la durée. Elle s’appuie sur l’excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en réseau mise en place par le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à 21 milliards d’euros en 2018. Ses solutions pour protéger la vie et l’environnement représentent plus de 40 % de ses ventes. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.

www.airliquide.com

Suivez-nous sur Twitter @airliquidegroup

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190718005525/fr/