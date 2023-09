Air Sénégal et Royal Air Maroc ont signé mercredi un protocole d'accord pour le partage de codes et d'autres mesures visant à approfondir la coopération.

Air Sénégal a déclaré dans un communiqué que les transporteurs chercheraient à augmenter les correspondances et à offrir plus d'options aux passagers. Les autres domaines de coopération comprennent la maintenance des avions, l'affrètement et la manutention.

"Royal Air Maroc et Air Sénégal concrétisent aujourd'hui la volonté des plus hautes autorités de nos pays respectifs de développer ce pont aérien, tant en termes de transport de passagers que de fret", a déclaré le PDG d'Air Sénégal, Alioune Badara Fall.