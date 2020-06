Airbnb parie sur les longs weekends près de chez soi pour rebondir

San Francisco (awp/afp) - Airbnb, frappé de plein fouet par la pandémie et le "Grand confinement", perçoit de la lumière au bout du tunnel avec la reprise des voyages et longs weekends à proximité de chez soi.

"Du 17 mai au 6 juin, il y a eu plus de nuits réservées sur Airbnb aux Etats-Unis que l'année dernière à la même période", a indiqué la plateforme de réservation de logements jeudi dans un communiqué.

Début mai, le groupe emblématique du tourisme mondialisé a dû se séparer d'un quart de ses 7.500 employés.

"Nous traversons collectivement la crise la plus douloureuse de notre vie", avait alors déclaré Brian Chesky, cofondateur de l'entreprise.

Avant la pandémie, Airbnb avait prévu de rentrer en Bourse en 2020 à une valeur estimée jusqu'à 35 milliards de dollars.

"L'industrie des voyages (...) a été durement frappée par la pandémie de Covid-19 et l'incertitude considérable va continuer. Mais nos données montrent que le secteur commence à rebondir", a assuré la plateforme jeudi.

Les séjours courts, non loin de chez soi, lui donnent notamment de l'espoir.

Airbnb a constaté que la part de réservations réalisées dans un rayon de quelques 300 km autour du logement principal a progressé de moitié depuis le début de la pandémie.

"Le weekend dernier, pour la première fois depuis février, nous avons assisté à une croissance des réservations nettes sur un an (sans compter les annulations ou modifications), en prenant en compte les réservations Airbnb dans le monde entier", a souligné l'entreprise basée à San Francisco.

Selon une étude commandée par la société, près de la moitié des personnes américaines interrogées disent préférer rester à une journée de voiture de leur domicile une fois le confinement levé.

Airbnb a donc décidé de mettre en avant les idées de séjour à proximité des consommateurs.

Elle s'est aussi rapproché d'acteurs du tourisme local, de la fondation des parcs nationaux aux Etats-Unis à l'association française des maires ruraux en passant par des offices du tourisme en Chine, aux Bermudes ou en Afrique du Sud.

"A travers d'autres partenariats, Airbnb va partager des données et analyses sur les voyages et permettre à ces organisations d'utiliser notre plateforme et nos canaux de diffusion pour toucher des centaines de millions de personnes dans le monde."

En avril la plateforme avait présenté un nouveau protocole de ménage renforcé que les hôtes peuvent appliquer pour rassurer leurs clients.

afp/rp